El lujo de divorciarse en un hotel en un fin de semana

DivorceHotel International es el nombre de un concepto distinto de hotel: no es el lugar donde pasar las vacaciones, sino el lugar al que vas a iniciar una nueva etapa en tu vida y dejar atrás otra porque es un hotel concebido para divorciarse.

¿Recuerdas cuando la gente iba a Rota a divorciarse o, en EEUU, a Reno? Pues ahora existe DivorceHotel International, una idea del británicoque puso en marcha hace siete años en Holanda, pero que ya tiene sucursales en Reino, EEUU y, a partir de 2019, en Australia, informa The Sydney Morning Herald.

Sin embargo, este sistema puede no ser el más adecuado para todo el mundo. Según la psicóloga Sharon Draper, “si la situación sigue siendo tensa, este proceso podría no ser bueno ya que una de las partes puede sentirse extremadamente herida ... y no estar lista para seguir adelante".