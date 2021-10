El clásico Bic, el bolígrafo más vendido de Europa , no es tan sencillo como parece. De hecho, cada detalle está pensado y es muy "complejo técnicamente" . Por ejemplo, el agujero de su capuchón no siempre ha estado ahí y tiene una función .

"El BIC® Cristal parece extremadamente sencillo, pero en realidad es un instrumento de escritura muy sofisticado . Desde sus inicios, hace 70 años, no se ha hecho ninguna concesión y no se ha dejado nada al azar para garantizar que los consumidores reciban un bolígrafo de alto rendimiento y fiable que proporcione el mismo placer de escribir desde la primera hasta la última línea", explica la compañía en su página web sobre un instrumento que su creador Marcel Bich , que falleció el pasado 31 de mayo, logró hacer asequible y de calidad en 1950.

El bolígrafo ha celebrado este 2021 su 70 aniversario y es un clásico en los estuches de todo el mundo. La fama de que no se le gasta nunca la tinta pese a que no llega hasta el final del tubo no es para menos ya que tiene la suficiente para escribir 3 kilómetros, aseguran. Además, son perfectamente esféricos y casi tan duros como un diamante.