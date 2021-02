Un perro hereda cinco millones de dólares tras la muerte de su dueño

Lulu es una border collie de 8 años sana y feliz, al que le gusta montar guardia en la puerta de su casa de Nashville. Pero ahora, además, Lulu es un perro millonario. Y es que su dueño, el empresario estadounidense Bill Dorris, ha fallecido y le ha dejado a su perrita 5 millones de dólares en su testamento, según informan varios medios locales.



Bill era un millonario soltero y cuando murió decidió dejar atado el bienestar de su perro, para lo que dejó claro en las instrucciones en su testamento: "Cinco millones de dólares serán transferidos a un fideicomiso que se creará tras mi muerte para el cuidado de mi border collie Lulu para satisfacer todas sus necesidades" deja claro la última voluntad de Bill.



Martha Burton es la cuidadora de Lulu ahora. Martha siempre ha cuidado de la perra cuando su amigo Bill tenía que viajar por su trabajo. En el testamento, el millonario dejó claro que Martha sería la cuidadora de Lulu y que todas las necesidades de la perra tendrán que ser cubiertas con ese fondo de 5 millones de dólares. Martha no sabe cómo puede gastarse esa cantidad con los sencillos gustos de Lulu, pero afirma que "le gustaría intentarlo".



El testamento solo indica que se genere ese fondo de cinco millones para cubrir los gastos mensuales que generen las necesidades del animal, pero no se sabe qué pasará con lo que sobre de ese fondo una vez Lulu haya muerto (ahora la perrita cuenta con una salud de hierro a sus ocho años). Pero para Lulu ninguno de esos detalles son importantes, ella es una perrita millonaria, aunque seguramente solo echa de menos a su dueño. "Realmente no sé qué pensar al respecto, al decir verdad. Simplemente sé que quería mucho al perro", dice Martha.