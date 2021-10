"Cuando se dieron cuenta de que había memes pegados se rieron, miraban las pruebas y se mostraron fascinados porque es algo con lo que tienen contacto todo el tiempo. Estaban felices de verlos. Hace unos días puse un examen en otro curso y los alumnos me dijeron: 'profe, corríjanos con memes'", reveló la profesora a Infobae.

"Busqué los memes más conocidos y representativos, los pegué uno por uno en un Word y armé una planilla, los mandé a imprimir y recorté; después de tener todas las evaluaciones corregidas me fijé cuál coincidía con lo que debía remarcar o con lo que quería decir y allí los puse", explicó.

Esta docente también lo hace como parte de su tarea habitual de enseñar . "En el desarrollo de las clases hago apuntes o presentaciones de Power Point con memes que tengan que ver con el tema que estamos viendo. La intención siempre es sacarles una sonrisa y poder contextualizar lo que se está hablando en el aula, para que no sea todo tan rígido ni estructurado. Ojalá todos tengan un profe que les haga amar más su materia", apuntó.

Sus videos recibieron muchas felicitaciones por su ingenio pero también hubo usuarios a los que no les cayó muy bien su forma de enseñar. Ella salió a contestar.

"La vida no es un sticker, enseñe bien", comentó un usuario. Y Daiana subió un video para responderle: "¿Colocar un sticker es enseñar mal? ¡No recuerdo que me hayan enseñado eso en mi formación docente!. Enseño con todo el amor del mundo, preparo mis clases, las actividades, planifico lo que voy a hacer, planteo objetivos y formas de evaluar".

En otro video explicó que no compartió la reacción de sus alumnos al momento de ver las pruebas con los memes porque son menores de edad y no tiene la autorización de sus padres para hacerlo. Y aclaró otro comentario: "La corrección no se basaba solamente en memes, sino que ellos tenían la descripción, los detalles de qué estaba bien y qué estaba mal".