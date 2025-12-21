Belinda habla con Informativos Telecinco sobre sus metas, sus problemas de salud y sus proyectos como actriz

Belinda Peregrín sigue marcando nuevos hitos en su carrera musical. Con Indómita, su quinto álbum de estudio y su primero en 12 años, la cantante y actriz hispano-mexicana abre las puertas a la imaginación para demostrar lo que significa la música: las emociones hechas arte.

Pero la artista de 36 años no solo arrasa en el panorama musical, donde lleva 25 años de carrera, sino que también se consolida en el mundo de la televisión y el cine. Su talento frente a la cámara la ha llevado a nuevos retos que afronta con ese cosquilleo, esas ganas de superarse. Aunque eso sí, siempre de la mano del perfeccionismo; un don que -como ella misma dice- “tienen todas las personas virgo”.

Con la dulzura, humildad y simpatía que la caracterizan, Belinda habla con Informativos Telecinco sobre el éxito de Heterocromía, su problema de salud, el trabajo duro que a veces pasa desapercibido en la interpretación y las ilusiones que llegan en 2026.

Pregunta: Este 2025 ha sido intenso y satisfactorio tanto en tu carrera musical como en tu faceta como actriz, ¿con qué palabras describirías este año?

Respuesta: Pues creo que 2025 ha sido un gran año donde he trabajado muchísimo. Creo que es el que más rápido se me ha pasado. Este y el anterior. Salió Mentiras: La Serie y el disco de Indómita. He hecho muchos videos y conciertos, sin duda ha sido un no parar.

Ahora estoy en Los Ángeles, preparándome para el personaje de Carlota con unas clases intensas. Y en los últimos dos meses estuve haciendo el video de Heterocromía, que acaba de salir y estoy muy emocionada. Así que con mucho trabajo y mucha ilusión de poder cerrar el año con esto porque que era un sueño que tenía desde que escribí la canción en el estudio. Me encanta poder cerrar el año así.

P: ¿Cuál dirías que ha sido la base de tu exitosa canción Heterocromía?

R: Pues yo creo que tiene mucha verdad. Es una canción que no pasa desapercibida porque tiene un mensaje importante. Habla sobre el clasismo, sobre cómo no puedes permitir que nadie -ni en tu trabajo, ni en tu vida personal, ni en nada de lo que hagas- te haga sentir menos. Y pienso que a todos nos ha pasado en la vida. El ejemplo perfecto es The Devil Wears Prada con Anne Hathaway.

Aunque sea una canción pop, tiene un grado de profundidad muy importante y es un mensaje a la sociedad. Debemos de romper ya con eso porque al final todos vamos a morir, somos seres humanos y merecemos el mismo respeto. Y eso es lo que me gusta de este tema.

P: Porque este single habla de una etapa de tu vida concreta

R: Totalmente, claro. Hay muchas canciones en las que quiero contar una historia. Soy súper creativa desde muy pequeña y me encantan las historias y las películas, por eso mis videos tienen mucha inspiración del cine. Me gusta contarlas a través de la música y de los videos.

Me fascina que vean tantas facetas de Beli telecinco.es

P: Pero además de la música también conquistas el mundo del cine y la televisión, ¿cómo te sientes con estas oportunidades que han llegado en 2025?

R: Me encanta poder conectar con el público como lo hizo Daniela de Mentiras: La Serie. Fue un personaje que en México gustó mucho porque la gente se sintió identificada. La sociedad en los años 80 era diferente, no podías expresarte tan abiertamente de tus sentimientos o decir si tu marido era bueno o malo. Creo que Daniela fue un personaje muy importante para mi carrera y estoy súper agradecida con ese personaje.

Y ahora viene Carlota, que también creo que va a ser un personaje muy importante para mí. Me fascina que vean tantas facetas de Beli, al final todas forman parte de mí.

P: ¿Qué supone para ti dar este salto para un proyecto tan ambicioso?

R: Todo. Voy a estar con grandes actores a los que admiro mucho y grandes directores. Hay un equipo muy fuerte que cree en este proyecto y es una gran responsabilidad como actriz poder hacer un personaje que además existió y que es parte de la historia de México y del mundo.

Carlota fue la última emperatriz de México, así que poder hacer un personaje tan relevante e histórico con todos los matices que ella tenía es algo muy importante para mí.

Soy muy perfeccionista en mi trabajo, casi al grado de un poco obsesiva telecinco.es

P: ¿Cómo crees que te ha influenciado interpretar a diferentes personajes a lo largo de tu vida?

R: Es un reto. Cada vez que hago un personaje trato de meterme mucho, es una responsabilidad y un gusto poder hacerlo. Aunque también es un estrés porque yo soy muy perfeccionista. Soy leo pero tengo ese lado ascendente virgo que me hace ser muy perfeccionista en mi trabajo, casi al grado de un poco obsesiva.

P: El arte para ti es un refugio al que siempre puedes acudir, ¿cuál es tu mayor inspiración?

R: Pues justo abrir mi mente a la parte creativa, creo que eso... me encanta. El poder, de repente, inspirarme en la película de Los Aristogatos y poder agarrar ese pedacito para mí. Hacer cosas que sean muy creativas y que no me importe qué tan locas suenen.

Siempre no dejarme guiar por lo que me digan porque generalmente cuando digo lo que tengo en la cabeza me dicen un 'no' desde el principio. De hecho, cuando presenté Heterocromía, todos me decían: "No porque los derechos son muy caros, es muy difícil". Y yo: "Sí, sí, sí,". Y cambiar el no por el sí, me tomó mucho tiempo. Seguir mi instinto es esencial.

Tengo un problema en la rodilla y me tengo que operar pronto telecinco.es

P:¿Qué deseo o qué metas esperas de este 2026?

R: Pues espero que Carlota sea algo increíble. Espero que termine el rodaje sin la pierna mal porque tengo un problema en la rodilla, que me tengo que operar pronto y no voy a poder hacerlo hasta después de grabar. Hay varias escenas intensas de baile, de acción, de caballos, de carruajes y espero poder terminar bien este proyecto. Mi salud es súper importante.

Y terminar también Indómita Deluxe, que va a salir el próximo año, y que es la edición especial de Indómita. Hay muchas canciones que se quedaron fuera y eso va a ser súper especial para mí.