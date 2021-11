La respuesta de un restaurante a un cliente "decepcionado" que triunfa en la Red: "Nuestro producto no es para ti"

Las anécdotas en esta red social son innumerables y la última ha sido la protagonizada por el restaurante La Patsa Lab de Barcelona. El local se encuentra en el tercer puesto de los restaurantes mejor valorados en TripAdvisor de la ciudad condal y, por eso, los comentarios positivos sobre esta bar son casi innumerables. Sin embargo, un cliente que acudió a degustar una comida en el restaurante catalán no salió lo contento que esperaba y no dudó en dejar una mala reseña del local al calificarlo como "decepcionante".

"Una comida normal me siento en deuda con los lectores de comunicar que no es nada del otro mundo", comunicaba el cliente. Al ver la mala reseña, el restaurante barcelonés no dudó en contestar al cliente decepcionado en la página web.