El hijo de Maduro pide "trabajar para traer sano y salvo" al presidente tras su captura a manos de EEUU

Nicolás Maduro, en prisión: su hijo llama a la movilización y "trabajar" para su regreso "sano y salvo" a Venezuela
El venezolano permanece en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York, tras ser capturado por orden de Donald Trump
Primeras imágenes de Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York: escoltado por dos agentes y diciendo "feliz año"
Nicolás Maduro permanece en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York, tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses bajo la orden del presidente Donald Trump. Este lunes, 5 de enero de 2026, se espera que, a partir de las 12:00 horas (las 18:00 en España), comparezca ante la corte en el Tribunal Federal del Distrito Sur neoyorkino.
“Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A”, han explicado las autoridades estadounidenses, precisando que está previsto que, además de Nicolas Maduro, también comparezca su esposa, Cilia Flores.
Entre tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha denunciado en una rueda de prensa que los militares estadounidenses “asesinaron a sangre fría” a gran parte del equipo de seguridad de Maduro para capturarlo. Además, ha subrayado que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones.
"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar", ha señalado el general, asegurando que “la patria continúa”.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y ha designado a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado.
Momentos clave
El hijo de Maduro pide "trabajar para traer sano y salvo" al presidente tras su captura a manos de EEUU
Nicolás Ernesto Maduro, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado un mensaje a la población para que se movilice en contra del ataque perpetrado el sábado por el Ejército de Estados Unidos contra el país sudamericano y ha abogado por "trabajar para traer sano y salvo" a su padre, quien fue capturado durante la incursión y trasladado a territorio estadounidense.
"Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo", ha dicho, antes de recalcar que la movilización popular debe centrarse en "levantar las banderas de dignidad" y en rechazar cualquier percepción de debilidad. "No nos van a ver débiles", ha sostenido.
Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero
El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.
"Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua", ha notificado la propia compañía en un escueto comunicado publicado en su cuenta en la red social por X.
Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para intentar obtener la liberación de Maduro
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, quien fue capturado por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque perpetrado el sábado contra el país sudamericano.
El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión del Consejo de Ministros --la primera con Rodríguez como presidenta encargada-- han sido creadas dos comisiones por la hasta ahora vicepresidenta, una de las cuales es "la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores".
El precio del petróleo baja en torno a un 0,6% tras la captura de Nicolás Maduro
El precio del barril de petróleo cotizaba este lunes, antes de la apertura de las Bolsas europeas, con descensos cercanos al 0,6%, en un contexto marcado por la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, bajaba alrededor de un 0,5% hasta cotizar en 60,42 dólares, mientras que la variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se abarataba un 0,6%, hasta situarse en 56,96 dólares.
China recalca que "ningún país" debe actuar "como el policía mundial" o "autoproclamarse juez internacional"
El Gobierno de China ha recalcado este lunes que "ningún país" debería actuar "como el policía mundial" o "autoproclamarse juez internacional", en una nueva crítica al ataque lanzado el sábado por Estados Unidos contra Venezuela y la "captura" del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro.
"No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial, ni estamos de acuerdo con que ningún país se autoproclame juez internacional", ha dicho el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, quien ha subrayado que "la soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el Derecho Internacional".
Donald Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este domingo su reclamo por "seguridad nacional" sobre Groenlandia, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya instado a Washington a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión.
"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.
Donald Trump avisa también a Irán y amenaza con "un duro golpe" si las autoridades matan a manifestantes "como en el pasado"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno sigue "muy de cerca" las protestas en Irán y ha advertido a Teherán de "un duro golpe" si las autoridades "empiezan a matar" a manifestantes como en anteriores ocasiones.
"Lo estamos observando muy de cerca", ha señalado el mandatario republicano en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force 1. "Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a recibir un duro golpe", ha agregado.
Edmundo González insta al Ejército de Venezuela a respaldarlo como presidente electo en los comicios de 2024
Edmundo González, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos bajo las órdenes de Donald Trump, ha defendido su legitimidad comopresidente electo de Venezuela yha instado al Ejército de su país a "cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024", las últimas elecciones presidenciales. En ellas, el excandidato presidencial opositor venezolano, se autoproclamó ganador al no reconocer la victoria de Maduro y denunciar un fraude mientras múltiples gobiernos y organizaciones pedían transparencia a las autoridades.Ir a la noticia
Delcy Rodríguez invita a EEUU "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación"
La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado este domingo el "derecho a la paz" y a la "soberanía" de Venezuela en el primer comunicado que firma como "presidenta encargada" del país, un texto en el que ha invitado a Estados Unidos "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación" tras la incursión y captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump.
A través de su canal de Telegram, Rodríguez ha descrito como "prioritario" para el Ejecutivo venezolano el alcanzar unas relaciones internacionales "equilibradas y respetuosas", tanto con Estados Unidos como con el resto de países de la región, y basadas "en la igualdad soberana y la no injerencia".
Cuba reconoce la muerte de 32 militares en la operación de EEUU en Venezuela para capturar a Maduro
El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.
"Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país", reza el publicado por la Presidencia de Cuba y firmado por su titular, Miguel Díaz-Canel.
Donald Trump cree que una operación en Colombia como la dirigida contra Maduro "suena bien"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que le "suena bien" la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en la víspera en Venezuela, en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y bombardearon varios puntos en Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, una incursión que ha generado múltiples preguntas sobre la intención de la Administración Trump de replicarla en otros países.
"Me suena bien, (y) a mucha gente, sí", ha respondido el magnate republicano al ser preguntado por su disposición a repetir la operación contra Maduro en el país vecino que preside Gustavo Petro, con quien ha tenido múltiples enfrentamientos.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, niega cualquier vínculo con el narcotráfico ante la acusación de Trump y lamenta que "hable sin conocer"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado "profundamente" este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hable sin conocer" su historia personal, manteniendo que su nombre no ha aparecido "en 50 años" en casos de narcotráfico, y lamentado que el mandatario norteamericano "crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo", tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
"Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia", ha defendido Petro en su cuenta en la red social X.
Donald Trump dice que EEUU está "a cargo" de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar a presos políticos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que es ahora su Gobierno el que está "a cargo" de Venezuela y ha destacado que su prioridad es "arreglar" el país, en especial su industria petrolera, más que forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos, cuestiones que ha evitado abordar menos de 48 horas después de la operación militar en la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
"Estamos a cargo" de Venezuela, ha respondido el magnate republicano, preguntado por quién dirigía el país tras la designación de la hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones tras la captura de Maduro.
El Ejército venezolano garantiza la continuidad constitucional con Delcy Rodríguez como presidenta
El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha comparecido este domingo en rueda de prensa y ha subrayado que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro la pasada madrugada en una incursión estadounidense.
"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar", ha afirmado Padrino en una comparecencia ante la población. "Así que la patria continúa", ha remachado.