El hijo de Maduro pide "trabajar para traer sano y salvo" al presidente tras su captura a manos de EEUU

Primeras imágenes de Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York: escoltado por dos agentes y diciendo "feliz año"

Nicolás Maduro permanece en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York, tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses bajo la orden del presidente Donald Trump. Este lunes, 5 de enero de 2026, se espera que, a partir de las 12:00 horas (las 18:00 en España), comparezca ante la corte en el Tribunal Federal del Distrito Sur neoyorkino.

“Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A”, han explicado las autoridades estadounidenses, precisando que está previsto que, además de Nicolas Maduro, también comparezca su esposa, Cilia Flores.

Entre tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha denunciado en una rueda de prensa que los militares estadounidenses “asesinaron a sangre fría” a gran parte del equipo de seguridad de Maduro para capturarlo. Además, ha subrayado que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar", ha señalado el general, asegurando que “la patria continúa”.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y ha designado a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado.