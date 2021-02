Así funcionará el Big Data contra los defraudadores fiscales

Inteligencia Artificial que identifica a los defraudadores

El Big Data necesita dos elementos, por un lado, una gran cantidad de información y, por otro, inteligencia artificial para convertir todo ese enorme volumen de información en conocimiento . “La información que recoge hacienda para alimentar este Big Data viene, por una parte, de su propio trabajo habitual. Hay un Plan Nacional de Captura de Información en la que participa el Ministerio de Hacienda y en el que va añadiendo información que recoge de su propio trabajo diario: información de facturas, nóminas, contratos, información fiscal, etc.”, nos cuenta Carlos Morrás. Pero, además de los propios datos con los que cuenta Hacienda de manera natural por sus trámites, documentación y demás, los técnicos siempre han podido recabar datos de otras fuentes: otros Ministerios, relaciones familiares, etc. Pero ahora se le suma a todo esto infinidad de nuevas fuentes de información, como las redes sociales, las aplicaciones que monitorizan nuestros movimientos , etc. “A toda esta gran cantidad de datos que pueden recabar de nosotros se le aplican algoritmos de inteligencia artificial que predicen el potencial de riesgo de fraude de una empresa o un contribuyente” apunta Carlos. “El Big Data es capaz de individualizarnos, de coger toda esa información perteneciente a grandes grupos de personas, nos trata uno a uno, y personaliza el resultado”, añade.

Recogiendo datos de las redes sociales

Más allá de la información puramente fiscal que tiene a mano el Ministerio de Hacienda y la información que puede recopilar de otros ministerios y administraciones públicas, la información pública externa es ahora mismo una gran fuente de información, sobre todo gracias a Internet, las aplicaciones y las redes sociales. Y este es un lugar al que ya acuden de manera habitual los técnicos de hacienda para realizar sus investigaciones para detectar el fraude, sobre todo para demostrar la residencia habitual en España de aquellos que fijan su residencia en el extranjero de manera simulada para no tributar aquí, como ocurrió en el caso de la cantante Shakira.



“Toda esa información se puede automatizar y aprender a ser utilizada por el Big Data, lo que la convertiría en más eficaz”, apunta Carlos Morrás. “Por ejemplo, la geolocalización de las publicaciones en las redes sociales o las fotos que publicamos en Instagram pueden dejar claro dónde has pasado la mayor parte del año fiscal. El reconocimiento facial puede demostrar con quién has estado, dónde estabas en una determinada fecha, si te encontrabas junto a otros defraudadores conocidos. Pero también el nivel de riqueza que exhibes en redes sociales, que puede no corresponderse con los ingresos que declaras: publicar fotos en un palco VIP de un estadio, hacerse fotos en diferentes destinos de lujo por el mundo o al volante de coches de alta gama puede resultarle muy caro a un defraudador”.



“Esta tecnología se utiliza en China para detectar a los disidentes al régimen, detectando si se han reunido con otros disidentes por sus fotos en redes sociales o por la geolocalización de las apps de sus teléfonos móviles. Esto en Europa no se usa para este tipo de cuestiones políticas lógicamente, pero se puede utilizar para el cumplimiento de las leyes democráticas vigentes, como la persecución del fraude fiscal” afirma Carlos.