Rubén, de 30 años y nacido en Mijas (Málaga) reside actualmente en la capital y está activo en las redes desde 2006. Él mismo admite que su decisión será censurada: "Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", dice durante el vídeo en el que anuncia su decisión.

Otros youtubers españoles que viven en Andorra

La otra cara de la moneda: Ibai Llanos y Alexelcapo

Llanos aseguró que él no tiene intención de cambiar su residencia para sufrir una menor carga fiscal. "Me da igual lo que me quitan porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero. Si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra", proclamó en un breve vídeo.