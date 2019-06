El cambio climático podría costar a cientos de empresas casi un billón de dólares

Hace unos días conocíamos el informe del Parlamento Europeo que resaltaba que en 2050 podría haber más restos plásticos que peces en los mares y océanos. La preocupación por el planeta está, cada vez más, en boca de todos: desde reutilizar las bolsas de la compra, hastaTan solo faltaban que las grandes empresas se sumaran a este gran movimiento, pero los últimos análisis económicos desvelan que no les va a quedar más remedio que tomarse en serio el medio ambiente. Algunas empresas ya lanzan mensajes publicitarios mostrando su preocupación o ligando su imagen corporativa con la lucha por un medio ambiente limpio de contaminación y un planeta lleno de vida.

Los defensores de una mayor transparencia esperan fomentar la inversión en industrias más limpias para reducir las emisiones de carbono a tiempo de cumplir con los objetivos climáticos mundiales. Por otro lado, las compañías vinculantes al trasporte aún no han calculado sus pérdidas

No obstante, las grandes empresas contemplan un valor potencial de mercado en el proceso de unos 2,1 billones de dólares, que va desde el aumento en la demanda de vehículos eléctricos hasta inversiones en energías renovables. Otras compañías vinculantes al trasporte aún no han calculado sus pérdidas. Pero deberían hacerlo. No luchar contra el cambio climático ni apostar por el medio ambiente cuesta dinero. Y mucho.