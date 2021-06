Cancelada una deuda de 66.777 euros con la Ley de Segunda Oportunidad

Ley de Segunda Oportunidad: una solución para evitar la "espiral de endeudamiento"

El cliente, Lázaro Álvarez, asegura encontrarse muy satisfecho con el resultado del proceso: “Mi vida ha cambiado muchísimo. Lo más importante es la paz mental que supone el fin del acoso, saber que me he quitado el enorme peso de esa deuda, poder emprender de nuevo… El problema no es tanto el hecho de deber dinero, sino el no saber cómo pagarlo: terminas en una situación en que no sabes cómo enfrentarte a ello porque no tienes medios para afrontar esa deuda. Y sientes miedo cuando piensas en el futuro porque, directamente, la sensación es de no futuro”.