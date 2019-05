El cáncer laboral, una realidad oculta que afecta a más de 8.000 trabajadores en España

El médico e investigador Manolis Kogevinas, del Instituto de Salud Global de Barcelona , califica la situación de. Este especialista no duda en señalar que enque se diagnostican cada año, cuando "enAquí si hay 50 casos no es una prioridad, no es un problema, pero sí lo es, porque hay muchos más, pero no se hace nada", subraya Kogevinas.