Confirmado: Las bengalas en botellas de champán causaron el incendio en el bar de Suiza

La Policía del cantón suizo de Valais ha publicado este domingo que ha podido identificar a 16 víctimas mortales más del incendio ocurrido en Nochevieja en un bar de Crans-Montana, con lo que ya estarían identificadas la totalidad de 40 personas fallecidas. Se desprende de estos datos que la mitad de ellas eran menores de edad.

Entre los fallecidos hay 21 ciudadanos suizos, nueve franceses --incluida una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica--, seis italianos --incluido un con ciudadanía emiratí--, una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un turco, según la información publicada por la Policía de Valais en su página web.

Fase preliminar de la investigación la Policía

Por edad, las víctimas mortales tienen entre 14 y 39 años y una veintena de ellas son menores de edad. La más joven es una suiza de 14 años. Entre los 119 heridos hay más de 70 ciudadanos suizos, 14 franceses, once italianos, varios serbios y otros de otras nacionalidades, según el Instituto de Medicina Forense de Valais.

La fiscal jefe de Valais, Beatrice Pilloud, ha explicado este domingo que continúan investigando lo ocurrido y ha destacado que "son muy importantes para nosotros los vídeos de los teléfonos móviles" grabados durante la fiesta en el bar Le Constellation.

Ya se han difundido algunas grabaciones en las que se puede ver cómo los asistentes a la fiesta continúan celebrando el Año Nuevo a pesar de que el techo del local ya estaba en llamas, probablemente debido a las bengalas que se regalaban junto a las botellas de alcohol.

Mientras, tras el fin de la fase preliminar de la investigación la Policía ha anunciado que no pedirá medidas coercitivas contra los dos gerentes del local. "En este momento no hay indicación de que los acusados puedan evadir el proceso penal o huir de las posibles sanciones", han indicado las autoridades.