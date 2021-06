El cheque restaurante y su validez durante el teletrabajo

Trabajar desde casa no debe afectar al sueldo

Pues no pueden hacerlo. Es lo que dice la Audiencia Nacional en una reciente sentencia. El trabajo desde casa no implica ninguna modificación de las condiciones laborales si no se dan las circunstancias específicamente previstas en la ley para determinados supuestos. Así que aunque la empresa quiera ahorrar en tiempos de crisis –aunque sea provocada por una pandemia- no puede hacerlo quitándole al empleado el ticket restaurante aunque este esté en su casa y no necesite comer en la calle a diario.