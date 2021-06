Última hora del coronavirus: La selección de Fútbol será vacunada con Janssen tras la autorización de Sanidad

España deja entrar a cualquier extranjero vacunado o con PCR negativa

Se empieza a probar el llamado certificado covid

Los cruceros internacionales vuelven a atracar en los puertos españoles

España reabre las puertas al turismo internacional tras la mejora de los datos de la pandemia de coronavirus. Desde hoy, cualquier extranjero que tenga la pauta de vacunación completa o presente una PCR negativa puede ingresar en el país. Esta decisión entra en vigor el mismo día que España prueba el llamado certificado covid. Mientras, la campaña de vacunación prosigue y se espera llegar a los 15 millones de vacunados a mediados de mes.

17.47 El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 424 nuevos casos por infección de coronavirus durante el fin de semana y diez nuevos fallecidos por esta causa. Así, los datos correspondientes al viernes son 159 casos, al sábado 206 y al domingo 59. Por provincias, Toledo ha registrado 207 casos, Guadalajara 77, Ciudad Real 75, Cuenca 38 y Albacete 27.

17.35 La provincia de Huelva ha registrado 128 positivos de covid, elevando a 31.751 los contagiados desde el principio de la pandemia. Además, la tasa de incidencia sigue en ascenso, situándose en 293,9 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, casi diez puntos más que el pasado viernes, de manera que sigue siendo la más alta de Andalucía

17.22 La Comunidad Valenciana ha superado los 3 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 administradas desde que se inició el proceso de vacunación el pasado mes de diciembre, según fuentes de la Conselleria de Sanidad. En concreto, ya se han inoculado 3.032.762 dosis y un total de 2.051.142 personas cuentan ya con una dosis de la vacuna en la Comunitat Valenciana.

17.13 Canarias ha registrado 104 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 57.131, y además tiene que lamentar un fallecimiento en Gran Canaria, por lo que el número total de óbitos asciende a 772, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

16.48 La Comunidad de Madrid ha notificado 146 casos nuevos de coronavirus, de los que 94 corresponden a las últimas 24 horas, y 6 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes, con datos a cierre del día anterior.

16.34 La Comunidad Valenciana no ha registrado ningún fallecido por coronavirus, pero sigue en la cuarto actualización consecutiva por encima de la barrera de 200 casos diarios. En concreto, se han notificado 203 casos nuevos desde el sábado, mientras que los hospitales valencianos tienen 32 ingresados más y cuatro camas UCI ocupadas más que el viernes, según la Conselleria de Sanidad.

16.27 El número total de asientos previstos en vuelos internacionales para el trimestre junio-agosto se sitúa en 21,3 millones, frente a los los 34,4 millones que se registraron en el mismo trimestre de 2019, lo que supone una caída del 38,1%, según los datos publicados por Turespaña, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

16.15 El maratón de Berlín podría regresar el próximo mes de septiembre con hasta 35.000 participantes en un proyecto piloto en cooperación con el ayuntamiento de la ciudad, según ha avanzado este lunes la organización en un comunicado. La prueba del año pasado tuvo que cancelarse debido a la pandemia de coronavirus, pero las bajas tasas de infección y la flexibilización de las restricciones podrían hacer que este importante maratón regrese el 26 de septiembre.

16.00 Vacunarme sin perderme el verano: Janssen la monodosis para los cuarentones

15.55 Vuelve el Festival de Jazz de Getxo tras un año suspendido por la pandemia

El Festival de Jazz de Getxo celebrará su 44 edición del 30 de junio al 4 de julio y abrirá de nuevo el circuito de Jazz de Euskadi, tras un año de parón por la pandemia, con algunos de los artistas con mayor nombre en el panorama estatal, como Javier Colina o Chano Domínguez. Los conciertos estelares del Getxo Jazz, que tendrán lugar a las a las 19:00 horas, se abrirán el 30 de junio con la actuación de Javier Colina, considerado uno de los mejores contrabajistas de la escena europea actual, y pieza rítmica imprescindible para cualquier formación próxima a las fusiones latinas.

15.45 Moderna presenta solicitud para la autorización de su vacuna covid en adolescentes de 12 a 17 años

Moderna ha anunciado este lunes que ha presentado a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) la solicitud para la aprobación condicional para la comercialización de su vacuna contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años en la Unión Europea. Según señala en un comunicado, la solicitud está basada en el ensayo de fase 2/3 de mRNA-1273 en adolescentes de entre 12 y 17 años en Estados Unidos. En él se observó que la eficacia de la vacuna en los casi 2.500 adolescentes que la recibieron fue del 100% cuando se utilizó la misma definición de casos que en el ensayo COVE de fase 3 en adultos.

15.40 Las personas de entre 40 y 49 años ya podrán vacunarse contra el covid en 14 comunidades

Catorce comunidades autónomas vacunan ya al colectivo de personas de entre 40 y 49 años, y las otras tres lo harán en breve, entre mañana y la próxima semana, un ritmo de vacunación que se ha acelerado y con el que España espera dar un impulso definitivo a esta campaña para lograr cuanto antes la inmunidad de rebaño. Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León son las únicas autonomías que no han empezado por el momento a vacunar a este colectivo de la población, que es el mayoritario, aunque las dos primeras han anunciado ya que tienen intención de hacerlo a lo largo de esta misma semana. En este grupo de edad, es decir los nacidos entre los años 1972 y 1981, hay en total 7.863.419 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2021.

15.30 Fiestas de fin de curso al aire libre y sin bailes

Es lo que recomienda la Conselleria de Salut ha elaborado un documento para que los centros escolares y de formación puedan afrontar con seguridad las próximas fiestas de final de curso, en el que se recomienda que se hagan en el exterior, solo con refrigerio y estrictas medidas de seguridad pero sin baile.

Este fin de semana los macrobotellos, raves y otras indisciplinas han proliferados por calles y playas de España a la misma velocidad que las advertencias de los expertos. Las nuevas variantes y los incumplimientos de las normas de seguridad arrastrarán una consecuencia: El retraso a la normalidad.

15.00 La Comunitat Valenciana emite ya el certificado COVID Digital de la UE

La Comunitat Valenciana emite desde este lunes el certificado COVID Digital de la Unión Europea en sus tres variantes, de manera gratuita y en versión electrónica o en papel, cuyo objetivo es facilitar de forma segura la libre circulación de la ciudadanía en la UE durante la pandemia de coronavirus. Esta medida pretende funcionar como un circuito rápido que agilice los trámites de entrada y salida entre los países de la Unión Europea, que ya pueden empezar a emitirlo y utilizarlo y que estará disponible en todos los Estados miembros a partir del 1 de julio.

14.40 Galicia irá al Constitucional si no se modifican los horarios de hostelería

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que Galicia presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias" en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería, el ocio nocturno y el límite de reuniones. Nuñez Feijóp seguirá los pasos a Díaz Ayuso, en Madrid que ya ha anunciado la misma decisión. El presidente gallego ha valorado que "la redacción última en el BOE haya mejorado y "ya no sea obligatorio para las comunidades seguir los parámetros epidemiológicos que señalaba como obligatorios la resolución inicial" tras el Consejo Interterritorial de Salud de la pasada semana. Núñez Feijóo ha advertido que si no hay una modificación esta semana la Xunta presentará un recurso ante el Constitucional por "invasión de competencias" autonómicas.

14.20 Los vascos que rechacen la fecha de la vacuna por irse de vacaciones tendrán que esperar

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado este lunes que aquellas personas que rechacen la fecha que se les ofrezca para vacunarse contra la covid porque se van de vacaciones de verano, tendrán que esperar a que, posteriormente, haya disponibilidad de dosis. En todo caso, ha pedido que se compatibilicen las vacunaciones y las vacaciones y, de no ser posible, se priorice la inoculación del antídoto contra la covid. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Sagardui ha pedido a los vascos a organizar sus vacaciones y vacunarse cuando les corresponda porque hacerlo en otro lugar, fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, "sería una posibilidad complicada".

14.10 Los andaluces, los primeros europeos con certificado de vacunación



El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que los andaluces serán los primeros europeos con certificado de vacunación con validación europea y desde este lunes los mayores de 65 años que ya tengan las dos dosis van a empezar a recibir el documento en su domicilio. Moreno, que ha presentado en Sevilla el proyecto de un nuevo hospital, ha informado de que para el resto de la población con la pauta de vacunación completa también se adelantará a partir de la semana que viene el certificado, que será accesible a través de la aplicación de Salud Andalucía y de la web. La Junta trabaja en otros dos carnés, el de personas recuperadas, para quienes hayan pasado el coronavirus, con una validez de seis meses desde que contrajeron la enfermedad, y el de carné de persona libre de covid, con validez de 1 a 3 días

13.50 El Ministerio de Sanidad autorizará vacunar a la selección española con la monodosis de Janssen

La selección española de fútbol será vacunada de cara a la Eurocopa con la monodosis de Janssen. Se aprobará en el Consejo de Salud Pública. Luis Rubiales pidió a Uribes que hablara con Sanidad para vacunar a toda la expedición. La mañana del día después del positivo en coronavirus de Sergio Busquets los 23 internacionales restantes sometiéndose a nuevos test y la incomprensión dentro de la Federación por no haber recibido aún la vacuna.

13.45 Madrid recurre las normas de Sanidad

13.40 La EMA recuerda a los médicos evitar el uso de la heparina en el caso de coágulos

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha reiterado la orientación a los médicos para que eviten el uso de la heparina cuando aparezcan coágulos sanguíneos raros y bajo recuento de plaquetas en pacientes que recibieron las vacunas Covid-19 de AstraZeneca o Johnson & Johnson. El regulador europeo de medicamentos, en una declaración busca aumentar la conciencia sobre el tratamiento adecuado, se centró en la orientación de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH), que ha concluido que "el tratamiento debe iniciarse con anticoagulación sin heparina ante la sospecha" de coagulación vinculada a la vacuna.

13.30 Miles de turistas británicos abandonan Portugal para evitar la cuarentena antes de que el país quede excluido de la "lista verde"

Son miles los turistas británicos que han interrumpido sus vacaciones y abandonan precipitadamente Portugal horas antes de que el país quede excluido formalmente de la "lista verde" del Gobierno de Boris Johnson. Los británicos abarrotan hoy el aeropuerto de Faro, en la capital del Algarve -su principal destino portugués-, para volver a sus ciudades de origen antes la madrugada del martes, cuando entre en vigor la sanción a Portugal, que en la práctica les obligaría a guardar diez días de cuarentena en casa a su regreso.

El Gobierno de Boris Johnson ha relajado las prohibiciones sobre la apertura de bares y restaurantes y el entusiasmo de muchos por disfrutar no se detiene, después de más de un año de restricciones. Sin embargo, los virólogos advierten de la variante india, que circula mayoritariamente por el país podría poner contra las cuerdas el plan del gobierno de la nueva normalidad sin mascarillas y casi casi a lo loco.

¿Es posible donar sangre si me he infectado o vacunado contra el coronavirus? La respuesta es sí. Solo que habrá que esperar unos días, seguiendo las últimas indicaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) que ha tenido en cuenta los escasos casos de trombosis.

Para una persona que ha recibido la vacuna contra el covid el ECDC no recomienda medidas de seguridad adicionales en la donación de sangre y plasma por posibles efectos adversos. En España, Sanidad establece espera 48 horas por si apareciera fiebre. Pasado este tiempo, si estas bien puedes acudir a donar.

Es una de las preguntas que los estudiantes que tienen que hacer la EVAU se hacen ahora. ¿Qué pasa si tengo síntomas de coronavirus? ¿Qué ocurre si he estado en contacto estrecho con un positivo? El ministerio de Sanidad lo deja claro en sus recomendaciones. Es fundamental no acudir al examen ante situaciones como la presencia de síntomas de COVID-19, haber sido diagnosticado o si no se ha finalizado el periodo de aislamiento domiciliario. Tampoco deben ir al examen las personas que se encuentren en cuarentena por ser contacto estrecho. En estos casos es preciso quedarse en casa y seguir las recomendaciones sanitarias.

12.45 El nobel de Medicina Jules Hoffmann no ve problema en una segunda dosis diferente

El premio Nobel de Medicina de 2011 Jules Hoffmann ha considerado que "teóricamente" no tendría por qué representar "ningún problema" recibir una segunda dosis de la vacuna del coronavirus de una farmacéutica diferente a la primera. Así se ha pronunciado el biólogo en la rueda de prensa de los premios Jaume I, donde participa este año como jurado. Hoffmann fue laureado en 2011 por sus aportaciones en el ámbito de la inmunología y las vacunas junto a Bruce Beutler y Ralph M. Steinman.

12.20 Los ocho profesores de un colegio de Sevilla que recibieron seis dosis de Pfizer están bien y han vuelto al trabajo



Los ocho profesores del colegio Doña Rosa Fernández de Gelves (Sevilla) que el pasado viernes recibieron, por error, seis dosis cada uno de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 se han incorporado este lunes al trabajo y se encuentran bien y controlados una vez al día por el Servicio Andaluz de Salud. Según ha explicado uno de los afectados, Vicente Asensio, los ocho han pasado el fin de semana sin síntomas preocupantes y esta mañana han vuelto a trabajar con normalidad. Una vez al día reciben una llamada desde el Servicio Andaluz de Salud para preguntarles por su estado.

12.10 Médicos Sin Fronteras acusa a Europa de obstaculizar la liberación de las patentes de vacunas contra el covid

La Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y Noruega están intentando frenar las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para una posible suspensión de las patentes en las vacunas y otras herramientas contra la covid-19, según ha afirmado este lunes la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF). Con la presentación de una contrapropuesta a la que pide desde hace ocho meses esa suspensión, abanderada por más de 60 países en desarrollo, las naciones europeas están "utilizando tácticas dilatorias" en un momento crítico para la pandemia, cuando ésta ya ha causado 3,5 millones de muertes, subraya MSF en un comunicado. Mientras la propuesta de los 60 países en desarrollo (iniciada por la India y Sudáfrica en octubre de 2020 y modificada el mes pasado) pide una suspensión de patentes en las herramientas anticovid durante al menos tres años, la contrapropuesta europea pide sólo "flexibilizar" las normas comerciales de propiedad intelectual.

11.45 Más de 100 personas denunciadas por participar en una 'rave' con unas 600 personas Sevilla

El entorno del puente de Madroñalejo del municipio sevillano de Aznalcóllar ha sido el escenario desde la noche del sábado y hasta el domingo de una 'rave' convocada por una "empresa especializada en realizar fiestas de este tipo" y que ha contado con alrededor de 600 personas "de distintas nacionalidades", de las que alrededor de un centenar han sido denunciadas y multadas.

11.30 Muere por coronavirus un exministro del Interior de Irán

El exministro del Interior iraní Alí Akbar Mohtashamipur, considerado como uno de los impulsores de la creación del partido-milicia chií libanés Hezbolá en los años ochenta, ha muerto este lunes a los 75 años a causa del coronavirus.

11.10 Datos de covid en Andalucía: suben en 35 los hospitalizados

El número total de hospitalizados en Andalucía por el coronavirus ha aumentado en el último día en 35 personas, hasta llegar a los 746, de los que 171 están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que son siete menos. Esta subida casi compensa el descenso que se produjo ayer domingo, ya que se habían reducido en 46 personas, según los datos que ha hecho públicos la Junta de Andalucía en Twitter.

10.50 Cantabria notifica 10 contagios aunque vuelven a aumentar los hospitalizados

Cantabria ha notificado diez contagios de coronavirus, 23 menos que el día anterior, pero el número de hospitalizados ha registrado un nuevo aumento y se sitúa en 34, de los que nueve están en cuidados intensivos. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, cerrados este domingo a las 24.00 horas, hay dos pacientes más de covid ingresados en los hospitales de la región que el sábado y uno más en la uci.Con este incremento en el número de ingresos, la ocupación hospitalaria ha aumentado dos décimas, hasta el 2,5 %, mientras que en cuidados intensivos ha escalado un punto, hasta el 8,6 %. La incidencia acumulada ha pasado de 82 a 81 casos por cada cien mil habitantes y a siete días ha bajado a 37 frente a los 41 del día anterior. En la última semana se han diagnosticado en Cantabria 216 contagios y en los últimos 14 días han sido 472.

Cataluñaa ha registrado 233 casos más y cinco muertos en el último día, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. Un total de 203 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, dos menos que en el balance anterior. La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja hasta 0,98 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 3,39%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 99,98 por cada 100.000 habitantes.

10.30 Detectan en Elx (Alicante) el primer caso de la cepa india en la Comunidad Valenciana

La Conselleria de Sanidad ha detectado en el departamento de Elx (Alicante) el primer caso de cepa india hallado en la Comunidad Valenciana. Se trata de una persona que ha viajado recientemente a Madrid, donde pudo contraer la enfermedad, según han informado fuentes de este departamento de la Generalitat. El paciente evoluciona bien y en estos momentos se están estudiando sus contactos por si existieran más casos de esta variante, aunque en principio se trataría de un caso aislado.

10.20 Navarra registra 40 nuevos casos y la tasa de positividad se sitúa en el 4,7%

Navarra registró este domingo 40 nuevos casos positivos de Covid-19, tras realizar un total de 853 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 4,7%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra. A lo largo de la última semana se han detectado en la Comunidad foral 65 casos el lunes pasado (3,2%), 88 el martes (3,8%), 67 el miércoles (3,1%), 58 el jueves (3,3%), 72 el viernes (4,1%), 37 el sábado (3,4%).

10.10 Los trasplantados podrían necesitar más de dos dosis de la vacuna contra el covid

Una investigación revela que estos pacientes, que suprimen su sistema inmunológico con medicamentos para que sus cuerpos no rechacen los órganos donados, son dramáticamente menos propensos a desarrollar anticuerpos protectores. Estudios recientes realizados por investigadores de la Universidad Johns Hopkins descubrieron que sólo el 17% de los receptores de órganos desarrollaron anticuerpos detectables tras la primera dosis de una vacuna de ARNm, mientras que el 54% los desarrolló tras una segunda dosis. Esto contrasta con el 100% de los ensayos iniciales de las vacunas. Incluso los receptores de trasplantes que tenían anticuerpos presentaban en general niveles más bajos que las personas con sistemas inmunitarios sanos.

10.00 El verano de la nueva normalidad creará más de 438.500 empleos, a niveles de 2015

La multinacional Randstad prevé que la campaña de verano generará 438.550 contratos en España, un 20,7% más que el pasado año, aunque aún 29,5% por debajo del volumen obtenido en 2019. La cifra que se obtendrá en la campaña estival de este año es similar a la de 2015, cuando se firmaron 437.873 contratos. A nivel autonómico Castilla-La Mancha (31%), Aragón (27,1%) y Cantabria (25,7%) liderarán los crecimientos de la contratación este verano con respecto al año pasado. Andalucía (90.640), Catalunya (62.790), la Comunitat Valenciana (48.070) y la Comunidad de Madrid (46.500) son las autonomías donde se incorporarán más profesionales, suponiendo el 56,5% el total de contrataciones de verano, según el informe de Randstad

9.40 Alemania abre a vacunar a los mayores de 12 años

Desde este lunes cualquier mayor de 12 años puede solicitar cita en Alemania para vacunarse contra el COVID-19, después de que el consejo de ministros aprobase la semana pasada eliminar el sistema de prioridad establecido a finales de año para inmunizar en primer lugar a los grupos vulnerables (por edad, enfermedades previas o profesión).

9.20 Los japoneses divididos sobre la celebración de los JJOO de Tokio

La mitad de los japoneses apoya ahora celebrar los Juegos de Tokio este verano, según una encuesta cuyos resultados se han hecho públicos este lunes. La encuesta demuestra un posible aumento de apoyo al evento, a menos de siete semanas de la inauguración de los JJOO. La última encuesta del diario Yomiuri Shimbum mostró que 50% de los consultados quieren que los Juegos se celebren este verano frente al 48% que quiere que los cancelen. En mayo, una consulta del mismo diario reveló que el 59% estaba en contra de los Juegos Olímpicos de Tokio y solo 39% apoyaba su realización. Las últimas cifras se dan a conocer en momentos que la tasa de infecciones de covid-19 en Japón cae gradualmente. La vacunación también ha aumentado después de un inicio lento, aunque solo 3% tiene la inoculación completa hasta ahora.

9.00 Sanidad espera vacunar cinco millones de personas esta semana

Tras haber logrado superar los 10 millones de inmunizados la primera semana de junio, España encara el siguiente reto de su campaña de vacunación: completar la pauta de la vacuna a otros cinco millones de ciudadanos en poco más de una semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que para el 3 de mayo, 5 millones de personas estarían inmunizadas, una cifra que se elevaría a los 10 millones en la primera semana de junio y a 15 millones para el 14 de ese mes, hasta lograr 25 millones de personas inmunizadas para el 19 de julio. Según el último informe sobre la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad publicado el viernes (es decir con datos hasta el jueves), hay 10.257.209 de ciudadanos con la pauta completa, por lo que será necesario vacunar a casi cinco millones en poco más de una semana.

8.45 Marruecos reabre los aeropuertos a vuelos internacionales para que sus ciudadanos regresen del extranjero



Marruecos reabrirá sus aeropuertos al tráfico internacional a partir del 15 de junio para facilitar el regreso de sus ciudadanos que viven en el extranjero, según ha anunciado este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Los extranjeros también serán admitidos en el país, siempre que hayan sido vacunados contra la covid-19 o tengan una prueba de PCR negativa, según el comunicado del ministerio.

8.30 China detecta 19 nuevos casos, de los que 5 son contagios locales en Cantón



La Comisión Nacional de Sanidad de China ha anunciado la detección de 19 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este domingo, de entre los que hubo 5 contagios locales en el pequeño rebrote de la provincia suroriental de Cantón. Los 14 restantes se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero. Por otra parte, las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 21 nuevas infecciones asintomáticas (2 de ellas, por contagio local en Cantón; el resto, "importadas"), aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

8.15 Una mujer embarazada con covid muere poco después de practicarle una cesárea

Las autoridades argentinas han informado de la muerte de una embarazada con coronavirus en Santa Fe. L luego de una cesárea mientras la madre estaba internada en un hospital de Rafaela, donde su bebé permanecía bajo tratamiento. El director del Hospital Jaime Ferré, Diego Lanzotti, confirmó que la mujer tenía otros hijos y presentaba un cuadro de covid-19 "severo".

8.00 India registra la cifra más baja de contagios de covid-19 en los últimos dos meses

India informó 114.460 casos por coronavirus este domingo, la cifra más baja en 60 días, según cifras publicadas por su ministerio de salud. El país ha registrado un total de 28.809,339 casos de Covid-19 hasta la fecha. El domingo es el décimo día consecutivo en que los casos han caído por debajo de 200.000 en la ventana de informes de 24 horas. India también informó de 2.677 muertes por coronavirus en un día.

7.38 EEUU inocula 300 millones de dosis de vacunas

Estados Unidos ha alcanzado la cifra de 300 millones de dosis administradas de vacunas contra la covid19 en el país a la vez que los casos nuevos y las muertes por la enfermedad alcanzan los mismos niveles del inicio de la pandemia.

6.53 Esperando llegar a los 15 millones de vacunados a mediados de junio

El pasado viernes alcanzamos otro hito en la vacunación, superando las 10 millones de personas con la pauta completa. Por eso en muchas comunidades ya se ha empezado a vacunar a la franja de edad de entre 40 y 49 años. Es el caso de Galicia, Canarias, Asturias, Extremadura o Castilla La-Mancha. Se espera que hoy Navarra se una a ellas y el resto lo tiene previsto para esta semana o mediados de la siguiente. El objetivo es llegar a los 15 millones de personas vacunadas a mediados del mes de junio.

6.42 Los países del entorno abren sus fronteras gradualmente

Los países de nuestro entorno van abriendo sus fronteras de forma gradual. En Francia, a partir del miércoles, los viajeros comunitarios completamente inmunizados no tendrán que presentar una PCR negativa. Reino Unido, por el contrario, no descarta dar un paso atrás en la desescalada ante el avance de la variante india.

6.38 Los cruceros internacionales vuelven a España

A la apertura en los aeropuertos, hay que sumarle la de todos los puertos españoles. Tras más de un año cerrados, hoy abren sus muelles a la llegada de cruceros internacionales, siguiendo unas estrictas medidas de seguridad. Cada pasajero deberá presentar una PCR negativa o el certificado que le acredite como vacunado. En el interior del barco, aforo del 75%, grupos burbuja con horarios diferentes de comida y actividades y toma de temperatura diaria a cada pasajero.

6.30 España deja entrar a los extranjeros vacunados