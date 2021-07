La pobreza energética causa estragos en las familias: "me da miedo abrir el PDF para ver la factura"

Las temperaturas extremas le quitan el sueño a más de uno y no solo por el calor. En muchos hogares españoles se repite una frase: "la luz no sé cómo la vamos a pagar este mes. Me da miedo de abrir el PDF para ver la factura, me da pánico sinceramente". Es el sentimiento de muchas casas españolas, que han visto también cómo el precio del butano se dispara. Y todo en medio de una ola de calor que pide aire acondicionado a todas horas. En las casas en las que viven cuatro personas con 1.000 euros al mes, la factura se ha convertido en todo un Everest a superar. 400 ya se van para el alquiler. En muchas casas, como la de Carmen, que habla con Informativos Telecinco, están tratando de sortear el calor sin arruinarse con la factura. "A lo mejor si hace muchísimo calor lo ponemos un ratito para refrescar pero siempre en la hora de la franja que se paga un poco menos. Hay locales que cierran por las tardes ante el pico de la factura.