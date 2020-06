Nadia Calviño: la mujer que nos puede salvar del miedo a los hombres de negro

Nadia Calviño es uno de los miembros más respetados del Consejo de Ministros. De hecho, es junto a Escrivá la que frena la expansión de gasto que sus aliados en el Gobierno quieren a toda costa. Grandes ideas sociales con difícil sostén recaudatorio -ya se han frenado el impuesto a los ricos y la derogación de la reforma laboral- y que ellos con las cuentas en la mano siempre han matizado. Pasó con el ingreso mínimo vital, modelado por Escrivá y con la derogación de la reforma laboral, a la que la vicepresidenta se negó en redondo con la frase: "estamos aquí para solucionar problemas no para crearlos". Es Calviño miembro de ese núcleo duro de rigor presupuestario porque sabe que en Europa los préstamos, como ya ha advertido Borrell, no son gratis. Y aunque se cree que esta vez los hombres de negro no harán de las suyas como ocurrió en Grecia, la vigilancia va a ser exhaustiva.