Mañana ya se registrarán menos lluvias pero seguirán las fuertes rachas de viento en el norte del país

Vuelve el frío justo antes de la primavera, bajan hasta ocho grados las temperaturas

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La AEMET ha activado la alerta naranja por fuertes rachas de viento que pueden superar los 100 km/h en la zona norte de Cataluña. Protección Civil ha mandado un Es Alert para informar a la información y advertir que mañana pasará a ser roja. Se pide a los vecinos que extremen la precaución y eviten las actividades al aire libre, según informa Nuria Seró.

Los chubascos han sido hoy muy fuertes en el norte peninsular, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Mañana ya se registrarán menos lluvias pero seguirán las fuertes rachas de viento, sobre todo en el Pirineo catalán, donde está activado el aviso rojo.

El domingo suben las temperaturas en el oeste

Mañana subirán las temperaturas y se notará en el oeste. Por ejemplo, en Sevilla se rozarán los 25 grados. Los termómetros irán subiendo lentamente durante los próximos días. Las mínimas experimentarán un ligero ascenso en Galicia, el área cantábrica y el suroeste peninsular, mientras que descenderán ligeramente en el resto de la Península y en Baleares, con caídas más intensas en zonas de la Meseta. En Canarias también se prevén ligeros descensos térmicos. Además, se esperan heladas débiles en áreas de montaña.

En el interior peninsular, el viento será en general flojo a moderado en la mitad occidental, mientras que en la oriental se espera moderado con intervalos de fuerte. En el mar de Alborán soplará poniente moderado, mientras que en Canarias se prevé alisio débil.

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Entra una masa de altas presiones al país

La Península Ibérica se verá afectada este domingo por una masa de altas presiones de componente noroeste que generará cielos cubiertos en Galicia y precipitaciones en la vertiente cantábrica, aunque el día tendrá como protagonista un fuerte temporal de viento en el Mediterráneo.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en el sur de Tarragona y en el Ampurdán donde se esperan rachas máximas entre los 90 y 100 km/h y olas máximas entre los 9 y 11 metros.

Igualmente, la Comunidad Valenciana y Baleares presentan avisos naranja por rachas máximas de hasta 80 km/h y posibilidad de oleaje entre los 9 y los 12 metros de altura, con los mayores riesgos en Menorca y Mallorca.

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La Aemet no descarta una borrasca por el Mediterráneo

La Aemet no descarta, que con la entrada de una borrasca por el Mediterráneo, se produzcan algunas precipitaciones por esta zona a lo largo del día. Por su parte, también se esperan precipitaciones en forma de nieve en los Pirineos a partir de unos 800 a 1.000 metros de altitud, donde se esperan acumulados entre los 10 y 20 cm.

También podría nevar de forma más débil en otras zonas montañosas de la mitad norte por encima de entre 1.000 y 1.400 metros. Asimismo, podrían formarse bancos de niebla en áreas de las cordilleras del interior peninsular.

En el resto de la Península predominarán los cielos nubosos al inicio del día, tendiendo a poco nubosos o despejados con el paso de las horas, aunque no se descartan chubascos débiles durante la primera mitad de la jornada.

En Canarias, se prevén cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto del archipiélago los cielos permanecerán poco nubosos.