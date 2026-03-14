Europa Press 14 MAR 2026 - 22:26h.

Denuncian el impacto de un proyectil en la Embajada de EEUU en Bagdad y las autoridades recomiendan a los estadounidenses salir "inmediatamente" del país

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BagdadUn proyectil ha impactado este sábado sobre la sede de la Embajada de Estados Unidos en Irak, en la Zona Verde de seguridad de Bagdad, según fuentes iraquíes.

El impacto de un misil habría provocado la columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, según una fuente del aparato de seguridad iraquí citada por la cadena Al Yazira.

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Recomendación de salir "inmediatamente" de Irak

En concreto, el ataque habría destruido parte de su sistema antiaéreo, según esta fuente, que no ha dado más detalles sobre lo ocurrido.

Poco después, la Embajada estadounidense en Bagdad ha recordado la recomendación de salir "inmediatamente" de Irak dirigida a todos los ciudadanos estadounidenses. "Milicias terroristas proiraníes han atacado la Zona Internacional del centro de Bagdad en múltiples ocasiones", ha resaltado la Embajada.

"No intenten venir a la Embajada en Bagdad ni al Consulado General de Erbil por el riesgo de cohetes, drones y morteros en el espacio aéreo iraquí", ha planteado la Embajada, que mantiene el nivel 4 de alerta por riesgo de "terrorismo, secuestros, conflicto armado, inestabilidad civil y capacidad limitada del Gobierno para proporcionar los servicios de emergencia".

Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait

Además, las autoridades de Kuwait también han informado este sábado de que varios drones han impactado en el Aeropuerto Internacional de Kuwait sin que haya hasta el momento información concreta sobre posibles daños.

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La Dirección General de la Aviación Civil de Kuwait ha informado de daños provocados por el impacto de "múltiples" drones, aunque no se han producido daños personales.

El incidente fue gestionado conforme al plan de emergencias del aeropuerto en vigor desde el inicio de los ataques iraníes de represalia en respuesta por los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero.

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Por otra parte, el Ministerio de Defensa kuwaití ha informado de que sus sistemas antiaéreos han detectado y derribado dos drones que estaban dirigidos contra la Base Aérea de Ahmad al Yaber. El resultado ha sido daños materiales en las inmediaciones de la base.