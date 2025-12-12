Correspondiente al mes de diciembre, es el primero tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y de las primeras denuncias de acoso sexual en el partido

Última hora de los registros de la UCO en el marco de la operación Leire: Yolanda Díaz exige a Sánchez una reacción "Así no podemos seguir"

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de diciembre, el primero tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y de las primeras denuncias de acoso sexual que han sacudido a Ferraz, refleja una caída de 1,2 puntos en la estimación de voto del PSOE, que baja hasta el 31,4% y ve recortada a nueve puntos su ventaja sobre el PP, que no crece.

El CIS, que pone al PP con un 22,4% en estimación de voto, seguido de VOX en tercer lugar con un 17,6%, –un punto menos que el mes anterior–, y Sumar, que se recupera siete décimas respecto al mes de noviembre con un 7,8%, apunta además que "el líder político mejor valorado" es Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez, el más valorado y seguido por Yolanda Díaz, según el CIS

Atendiendo a esa valoración sobre los políticos, el CIS otorga al jefe del Ejecutivo una valoración de 4,08 puntos de media, seguido de Yolanda Díaz, su socia en el Gobierno de coalición, a la que otorga 4,01 puntos. Detrás de ellos está el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con una nota de 3,39, y después Santiago Abascal, con un 2,90.

De igual modo, el CIS apunta que "Pedro Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 36,8% de los encuestados que dan su opinión", con 20 puntos de ventaja a Alberto Núñez Feijóo que lo es para el 16,8% y se sitúa por delante del líder del VOX este mes. Abascal es el preferido para el 15,1%, Gabriel Rufián para el 8,2% y Yolanda Díaz para el 6,6%, apunta el barómetro.

El principal problema para los españoles

Respecto al principal problema para los españoles, el CIS señala que en primer lugar, y para el 39,9% de los españoles, es la vivienda, seguido de la crisis económica que lo es para el 21,8%. En tercer lugar están los problemas políticos en general (19,1%).

En esta línea, "los problemas que más afectan de manera personal son la crisis económica (30,7%); la vivienda para el 27,9%, y la sanidad para el 21,5%", señala el barómetro.

Por otro lado, un 63,2% de los españoles considera que su situación económica personal es en la actualidad “muy buena o buena” frente al 26,9% que afirma ser “mala o muy mala”.

Por otro lado, respecto a la situación económica general de España, el barómetro, realizado del 1 al 5 de diciembre con 4.028 entrevistas, apunta que el 33,3% la considera “buena o muy buena” frente a un 59,3% que la considera “mala o muy mala”.