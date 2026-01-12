El 30 de enero se estrena en cines 'Aída y vuelta', la película dirigida por Paco León que revive la mítica serie de Telecinco

‘Aída y Vuelta’, la película dirigida por Paco León, presenta su póster oficial y una pieza exclusiva del making of del cartel

Compartir







En poco más de dos semanas va a llegar a los cines 'Aída y vuelta'. Será el próximo 30 de enero y quienes vayan al cine a verla se irán de allí con un estupendo regalo. Informativos Telecinco ha hablado antes de su estreno con Paco León, director de la película y uno de los inolvidables personajes de la serie. Informa en el vídeo Yolanda Bernardo.

Aceptó el reto "temerario", dice de hacer la película, pero ¿quién mejor que él? "Yo creo que si no hubiera hecho de Luisma hubiese sido fan de la serie", confiesa. Un fan que estrena y recorre un espacio pensado precisamente para la legión de seguidores de 'Aída'. "Y hay cosas increíbles como el auténtico banco de Luisma y el Barajas", describe.

PUEDE INTERESARTE Aída salta al cine: Paco León reúne al mítico elenco en una película que recupera el humor y la esencia de la serie original

Una serie que sigue viva para muchos. "Es que en Cuba es como una religión la serie, siempre se ponía. Toda la familia la veía para cenar, para antes de dormir. Nos sabemos todas las líneas de los guiones", reconoce una fan cubana.

"Estamos contentos con enseñar la criatura a todo el mundo"

Todo ese público que disfrutaba con cada capítulo. "También era un poco crítica social, no solo reírse por reírse", añade otro. Paco León cuenta los días para el estreno de este reencuentro en pantalla grande. "Estamos contentos, yo creo que con enseñar la criatura a todo el mundo", dice.

No hace falta ser un alumno aventajado de la serie. "Animo a que descubran la película, después la serie, la serie primero, después la película", invita el actor y director. Una celebración a aquel humor descarado y a los recuerdos de una familia que se lo ha pasado en grande.