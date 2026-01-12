¿Cómo reaccionará Donald Trump ante el acuerdo en los coches eléctricos de Bruselas y China?

Lluís Tovar 12 ENE 2026 - 22:33h.

Bruselas baja aranceles y China reduce a cambio subvenciones para encarecer los coches eléctricos: qué dirá Trump.

Acuerdo entre Bruselas y China para eximir de aranceles al coche eléctrico chino: en qué consiste y cómo funcionará

Bruselas baja aranceles y China reduce a cambio subvenciones para encarecer los coches eléctricos. Un acuerdo que beneficia a ambos y que se produce en plena escalada de tensión entre la UE y Donald Trump. Cómo reaccionará el mandatario ante este acuerdo. Es el gran enigma de un pacto que da aire a una industria europea, que no podía competir con la China en este mercado de futuro.

Se trata de un importante gesto de Europa y China para aliviar tensiones en el sector del coche eléctrico. El principio de acuerdo consiste en que Europa rebaja los aranceles que aplicaba a los coches chinos y que podían ser de hasta el 35,3% y como contrapartida, China subirá el precio de sus eléctricos retirando parte de sus ayudas públicas. Así, los coches eléctricos europeos podrán competir en precio.

China se pone como ejemplo de resolver los problemas con diálogo

En un comunicado, el Ministerio de Comercio de China ha visto en la publicación de esta guía un "progreso" que "refleja plenamente el espíritu de diálogo y los resultados de las consultas" entre Pekín y Bruselas. No se dice pero suena a un claro mensaje también para EEUU y más con lo que se lee en el resto del comunicado.

"Demuestra que tanto China como la UE tienen la capacidad y la voluntad de resolver adecuadamente sus diferencias mediante el diálogo y la consulta en el marco de las normas de la OMC y de mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro del sector automovilístico en China, la UE y el mundo entero", ha asegurado el departamento de Comercio del gigante asiático.

El documento publicado por los servicios comunitarios aborda los distintos elementos que debe abordar cualquier oferta de compromiso de precio mínimo que presente un fabricante al examen de la Comisión Europea, por ejemplo el precio mínimo de importación, los canales de venta, la compensación cruzada y las futuras inversiones en la UE.

En este contexto, cada oferta estará sujeta "a los mismos criterios legales" y le corresponderá a los servicios comunitarios llevar a cabo una evaluación individual de cada oferta, "de forma objetiva y justa, siguiendo el principio de no discriminación y de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En todo caso, aclaran las directrices, el precio mínimo de importación deberá "eliminar los efectos perjudiciales" de los subsidios que Pekín concede a los fabricantes establecidos en China y que a ojos de la UE y de la OMC son ilegales.

"Dada la gran variedad de productos (modelos, opciones de configuración) que incide significativamente en los precios de venta, se requieren precios mínimos de importación específicos para cada modelo y opción de configuración", precisa el texto.

La UE ya dio marchar atrás en la prohibición de vender vehículos de combustión en 2035

Este acuerdo se produce después de que la UE haya dado marcha atrás de uno de sus planes más ambiciosos: la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035. El organismo cede así a las presiones de los fabricantes europeos y se dispone a aprobar una reforma que de la legislación medioambiental. Un sector automovilístico que lleva meses agonizando por los aranceles de Donald Trump y también por la irrupción del coche chino en el mercado europeo. Bruselas da con esta noticia algo de aire al sector, que le va a permitir seguir produciendo y fabricando coches de combustión más allá del año 2035.

Ahora, con un Trump obsesionado con Groenlandia y con frenar la expansión económica de China, que ha motivado una guerra de aranceles, veremos cómo reacciona el presidente americano a este acuerdo entre su gran enemigo en la sombra y una UE a la ya desprecia frecuentemente en público.