En el supermercado del futuro el carrito te perseguirá a ti

El súper del futuro no va a ser ya lo que era. Y no solo porque en breve gran parte de los que nos atiendan sean robots. Ya hay locales en el mundo en el que no hay ninguna persona atendiendo al cliente, incluso en hoteles. Pero el supermercado inclusivo (palabra de moda) quiere ir a más. Más aún, en el Smart City de Barcelona se presentar cámaras de seguridad para prevenir robos, que detectan articulacions y escanean las caras de las personas en busca de un delincuente. En Rusia hay un edificio con 190.000 cámaras de este tipo. Y no, robar no es fácil allí.