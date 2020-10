Las tres preguntas de Jeff Bezos, fundador de Amazon, antes de contratar empleados

1- ¿Admirarás a esta persona?

En la citada misiva, Bezos aseguraba que siempre ha intentado trabajar con gente a la que admira, por lo cual la primera pregunta apunta precisamente a eso. "Si piensas en las personas a las cuales has admirado a lo largo de tu vida, probablemente sean aquellas de las cuales has aprendido algo o a las cuales has tomado como ejemplo", señalaba el empresario. "La vida es demasiado corta para hacerlo de otra manera", añadía.