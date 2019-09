Cinco trucos para ahorrar dinero a golpe de clic si eres universitario

En que gastan más los universitarios

● Controlar los gastos en tiempo real, es decir, saber a golpe de clic los movimientos de la tarjeta, gracias a las notificaciones. Muchos estudiantes, como Martín Allende, reconocen que no están cómodos usando efectivo. “Siempre pago con tarjeta o con el móvil. Tener todo en la app me da más fiabilidad porque con cash no sé lo que tengo y lo que no. En móvil quedan registrados todos mis pagos, y los puedo consultar en cualquier momento desde mi Smartphone”, apunta.