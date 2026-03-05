Los fraudes en internet son más sofisticados que nunca: "Ahora tú te estafas a ti mismo"

Antoni Mateu 05 MAR 2026 - 06:00h.

Más allá del uso de la IA o de la suplantación de identidad surge un nuevo tipo de engaño en el que somos nosotros quiénes ejecutamos la acción

La Policía esclarece otra 'estafa del amor': una mujer de Almería llegó a transferir hasta 216.000 euros

Las estafas en internet se tornan de cada vez más sofisticadas debido a que las técnicas utilizadas para sustraer información o dinero "se camuflan". A parte de los algoritmos que se usan para atacar de forma automatizada -y a gran escala-, o de las suplantaciones de identidad de cada vez más verosímiles, surge el fenómeno 'scam yourself'.

Literalmente, somos nosotros -los usuarios- quiénes nos estafamos a nosotros mismos. Pero no es algo arbitrario, sino que forma parte de una trampa que se ha creado para que caigamos sin que nos demos cuenta. En este sentido, Luis Corrons, Security Evangelist en Gen explica a la web de 'Informativos Telecinco' qué son y cómo funcionan este nuevas estafas.

El primer aspecto: ¿por dónde pueden entrar? Aquí Corrons explica que "se dirigen principalmente a los ordenadores, y eso es debido a las condiciones que se necesitan para que nosotros tomemos la acción que se nos pide".

"Podemos estar navegando por internet y tener la mala suerte de caer en una página que nos indica que tenemos que realizar algún paso fuera de lo habitual", añade.

Así son las estafas actuales

Las acciones que se llevan a cabo en este nuevo tipo de fraudes son más "perfiladas" que en las estafas de suplantación de identidad adicionales, de acuerdo con el experto.

"No es lo mismo que nos llegue un SMS en el que se hacen pasar por tu banco y tú introduces los datos, a que te pidan que te instales un certificado o un programa que en realidad es un virus. Te hacen creer que tu dispositivo tiene un problema y te dan a seguir una serie de instrucciones para instalarte un antivirus. Pero en realidad es 'malware'", explica Corrons.

Sin embargo, la sofisticación también pasa por la propia carta de presentación: "Hay casos en los que se crean canales de YouTube de tutoriales, pagan a actores para que salgan en el vídeo y te incitan a descargar un programa que en realidad es un virus", matiza.

¿Cuál es la diferencia con una estafa 'clásica'?

Corrons matiza las diferencias: "En una estafa 'clásica' te llevan por el camino que quieren y eres tú quién introduce tus datos. En una estafa del tipo 'scam yourself' es más sutil: te crean una carta de presentación más creíble y discreta". ¿Cómo de discreta? ¿Cuál es el punto diferencial?

A veces te dan sensación de más libertrad, como en el caso de YouTube. Luego te dan instrucciones para que tú ejecutes la acción que ellos llevarían a cabo para robarte. En estos casos eres tú los que te guías para instalarte un archivo que les da el control de todo tu equipo", explica el experto. Y prosigue: "En vez de que los ciberdelincuentes creen la plataforma para el ataque, es el usuario quién la crea mediante la instalación de archivos y siguiendo las instrucciones que se le proporcionan".

Las estafas 'scam yourself' crecen un 50% respecto al año pasado

El último informe Gen Report Q4/2025 expone las cifras de este tipo de fraudes. De acuerdo con el estudio, estas han aumentado un 50% en su totalidad. Sin embargo, encima de la mesa exponen las puertas de entrada que más aumentan:

Los falsos tutoriales representan un aumento de ataque del 181%.

Los falsos escaneos de seguridad de nuestro ordenador, crecen un 64%.

"No nos hemos de sentir tontos"

Luis Corrons también enfatiza el hecho de que "no nos hemos de sentir tontos si nos estafan de esta forma. Mucha gente que cae en engaños de este tipo luego se culpabiliza mucho. Aunque el nombre 'estáfate a ti mismo' suena mal, lo cierto es que radica en el hecho de cómo entra el ataque".

"Se trata de un paso más y más sofisticado. Además, este fraude puede ir acompañado de otros, como la propia suplantación de identidad. Por eso es importante fijarse muy bien en los mensajes que nos aparecen en una página web, o si se nos pide que realicemos pasos que no estamos acostumbrados, como instalar un antivirus cuando entramos en la página de un supermercado", concluye.