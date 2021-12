Twitter, Samuel Eto'o, Sergi Arola y el socio de Urdangarín, Diego Torres en la lista de morosos con Hacienda

Precisamente debido a este umbral más bajo se han incorporado al listado de grandes deudores Sergi Arola (985.000 euros de deuda), Samuel Eto'o (981.000), Diego Torres (956.000), Cursach (950.000) y Kiko Matamoros (711.000), que no hubieran figurado con un umbral de un millón de euros.



También entran en la lista con menos de un millón de euros de deuda la sociedad Twitter Inc (800.000 euros de deuda) y la empresa de cruceros Pullmantur (834.000).



Además, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también, y como novedad, a los responsables solidarios.