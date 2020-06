Celaá no cerrará los colegios aunque haya rebrotes porque los niños no son supercontagiadores

No. Si en el inicio del curso en septiembre hubiera rebrotes en las escuelas, la ministra de Educación, Isabel Celaá no cerrará los colegios porque considera que los niños no son supercontagiadores y en caso de contagios con los niños en las clases se está mejor informado para detectarlos, separar grupos, perimetrar los contactos y no cerrar el centro. La ministra considera que la escuela presencial es "la mejor compensadora de desigualdades de origen". “Intentaremos que las escuelas permanezcan abiertas a pesar de que haya rebrotes”, ha afirmado Celaá en una entrevista en RAC1.