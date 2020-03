Habrá batalla en la concertada: los alumnos con menos recursos tendrán más hueco

La concertada y la asignatura de religión van a ser dos caballos de batalla. Respecto a la primera, la nueva ley permitirá a las administraciones educativas establecer proporciones equilibradas de alumnos según su tipología (discapacidad, situación socioeconómica desfavorable, etc). Eso provocará un conflicto si se convierte finalmente en el hecho de que las comunidades modifiquen su normativa sobre admisión de alumnos, restringiendo los derechos de los padres a elegir centro. La ministra ya dejó claro en su día que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religios a o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocidas en el artículo 27 de la Constitución”.

CEAPA: "La concertada no debería estar subvencionada"

“Nosotros siempre hemos defendido que la escuela pública tiene que ser el pilar fundamental de la educación. Tenemos que insistir en la red pública, y quien quiera, la red privada. La concertada no debe estar subvencionada con dinero público. No debería estar”, señala Leticia Cardenal , presidenta de CEAPA.

Las peticiones de la CONCAPA van en otra dirección totalmente distinta: “Tuvimos una reunión con la ministra el día 26. Nos dijo que la LOMLOE se iba a llevar a cabo el día 3. Transmitimos incertidumbre, porque se hace una ley que no viene del consenso. Es una división entre la red pública y la concertada. Que se aparte la demanda social vulnera el derecho de las familias de elegir la educación -elección de centro- de sus hijos. Hace falta un pacto educativo, con estabilidad. Un pacto que dure entre 15 y 20 años”, comenta Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA.

“En la concertada ya se trabaja en la diversidad y la integración. Sobre todo, en la elección de las familias que tienen pocos recursos. Hay una diferencia sustancial entre la escuela pública y la concertada: el servicio de transporte y comedor. En la concertada, este servicio, se da de distinta manera a la pública. El módulo de conciertos educativos no se ha actualizado. La red concertada abarca el 30%”, añade Caballero, que solo ve con buenos ojos el i mpulso de los EFP en el proyecto del Gobierno.

Desde el sector privado, no apoyan erradicar la educación concertada, pero sí actualizarla. “Es una oportunidad para conseguir un marco más actualizado. El actual lleva 35 años. Necesita una revisión. A la nueva ley le pediríamos que incluyese m ecanismos de control de fondos públicos más exhaustivos . Se requiere garantizar la enseñanza. La normativa no se adapta a la realidad”, señala Elena Cid, de CICAE.

“No creo que la ley no te deje elegir el centro. Los padres van a seguir eligiendo. El modelo concertado es un modelo muy bueno, pero debe mejorarse. No debe desaparecer. No se ha tocado el marco regulatorio. Están haciendo una normativa muy afín a sus intereses”, añade Cid.