Yolanda le da la compra a su madre por el balcón para evitar que se contagie de coronavirus

Por eso, Ana Mari Pinillos, de 86 años, y su marido, Javier Azanza, de 90, que ya estaba delicado de salud antes de que comenzara esta crisis sanitaria, no pisan las calles de Estella para nada. Los dos, aunque les cuesta porque echan de menos a sus familiares, han entendido que tiene que ser así: "Sabemos que somos muy mayores y que no podemos salir de casa, por eso aquí estoy con mi marido, bien y con paciencia. Me da tanta pena lo que está pasando que con tal de que se solucione no me importa sacrificarme. Si pudiera hacer algo para ayudar, lo haría”, ha dicho Ana Mari al Diario de Navarra.