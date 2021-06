" Mi familia no cree en las vacunas pero es nuestra única arma para volver a vivir." Es la reivindicación de un adolescente de 17 años, que vive en Florencia y que se enfrenta a sus padres a cuenta de la vacunación contra el covid . El joven ha pedido a ayuda a una asociación de abogados para que actué de mediadores pero no descarta ir a los tribunales para poder decidir contra la voluntad de sus progenitores.

Italia ha autorizado desde junio la vacuna a partir de los 12 años, pero los padres deberán autorizar a sus hijos menores de edad, algo que estos padres negacionistas han rechazado , según el joven afectado ha contado. "Es absurdo que no pueda participar en una decisión tan importante ", ha explicado el adolescente que nunca en su vida ha sido vacunado por decisión de sus progenitores.

La mayor preocupación de este joven es no poder ver a su novia, no volver a viajar, no poder frecuentar una discoteca, o ir al cine, a causa de la decisión de sus padres.