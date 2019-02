Baby Box: el polémico buzón para abandonar bebés en Estados Unidos

Una ONG norteamericana lleva tiempo trabajando para evitar el abandono de bebés en el país y con la intención de que los recién nacidos no quedasen desamparados en cualquier lugar, incluso acabasen con su vida, crearon los polémicos Baby Box, un buzón para depositar a los niños no deseados

Los detractores y la polémica no han dejado de perseguir a la ‘ONG Save Haven Baby Boxes’, una organización no gubernamental que se creó para que aquellas personas que no quisieran tener a sus recién nacidos, tuviesen una lugar seguro donde abandonarlos.