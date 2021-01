La OMS reconoce que China frena la investigación sobre el origen del coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desveló hoy que las autoridades chinas han impedido por ahora la llegada de algunos expertos de la misión que debe investigar el origen del coronavirus, por lo que se mostró "muy decepcionado" con Pekín. La polémica sobre el origen del coronavirus sigue ahí, al igual que las imágenes de una Wuhan ya recuperada mientras Europa se ve inmersa en una nueva ola dominada por una cepa, la británica, más contagiosa, Alemania restringe por primera vez movimientos y EEUU sigue siendo incapaz de frenar el virus. Y mientras, Wuhan ha celebrado la Nochevieja como si nada pasara.



Y ante esos hechos y la incertidumbre de las vacunas, la OMS vuelve a poner de manifiesto la opacidad de China. "En las últimas 24 horas varios de los expertos comenzaron su viaje a China desde sus países, pero hoy hemos sabido que las autoridades chinas no finalizaron los permisos necesarios para la llegada del equipo, por lo que estoy muy decepcionado", señaló Tedros.



"Algunos de ellos en el último minuto, no pudieron viajar a China", añadió el experto etíope, quien durante más de un año había elogiado a Pekín por su colaboración en la pandemia, algo que había sido criticado por gobiernos como el de Estados Unidos.



El director general añadió hoy que la OMS está en contacto con las autoridades del país asiático para "dejarles claro que la misión es prioritaria" y afirmó que desde China le han asegurado que acelerarán los procedimientos para facilitar el inicio de la misión.



Esta misión, según informó la OMS en noviembre, está formada por científicos de Estados Unidos, Japón, Rusia, el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Catar. Algunos están ligados a esa agencia con sede en Ginebra, otros a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros a la Organización Mundial de Sanidad Animal.



La misión debería viajar, entre otros lugares, a la ciudad de Wuhan (centro de China), donde se detectaron los primeros casos de COVID-19, y en principio su objetivo es encontrar el posible origen animal del coronavirus SARS-CoV-2 y a través de qué canales de transmisión al ser humano.



La organización de esta misión se ha demorado durante meses, y ha estado rodeada de secretismo, tanto por parte de las autoridades chinas como de la propia OMS. "No nos detendremos a la hora de conocer el verdadero origen del virus, basándonos en la ciencia, sin politizarlo o tratar de crear tensiones en el proceso, y pedimos a todos que cooperen.