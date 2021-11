Dave Halls, el hombre señalado tras dar a Baldwin la pistola que mató a Halyna: “Estoy en shock y triste”

Defendiendo a su cliente, su abogada repara precisamente en que no era su responsabilidad verificar si el arma tenía o no tenía munición real , señalando así en su estrategia a la armera.

“Ese no es el trabajo del asistente del director. Si elige revisar el arma de fuego, porque quiere asegurarse de que todos estén a salvo, puede hacerlo, pero esa no es su responsabilidad", ha dicho la letrada en una entrevista a Fox News. Y todo pese a que el propio Halls habría reconocido a los investigadores que debería haber revisado todas las municiones antes de declarar el arma segura y dársela a Alec Baldwin para rodar la escena. Más allá, declaró no recordar “si hizo girar el tambor” antes del fatídico disparo.