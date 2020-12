El diario 'The Washington Post' ha publicado que los ataques vendrían dirigidos desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), entre cuyos objetivos también habría estado FireEye, una importante empresa privada de ciberseguridad, con amplios vínculos con el Ejecutivo del país norteamericano. El director ejecutivo de FireEye, Kevin Mandia, explicó que el objetivo principal de estos ataques consistiría en el robo de información de los clientes gubernamentales de la empresa.

Tras el mensaje de denuncia de Washington, el portavoz de la Presidencia de Rusia , Dimitri Peskov, ha afirmado que el Gobierno de Moscú no ha tenido nada que ver con los ciberataques. "Una vez más, puedo negar estas acusaciones. Quiero recordarles que fue el presidente (Vladimir) Putin quien sugirió a la parte estadounidense concertar y firmar un acuerdo de cooperación en el ámbito de la seguridad cibernética y la seguridad de la información", ha apuntado Peskov, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

El portavoz del Kremlin ha argumentado que si durante meses hubo realmente ataques cibernéticos y los estadounidenses no han podido resolver ese problema, entonces "no se debería culpar a los rusos tan infundadamente de todo. "No tenemos nada que ver con eso", ha subrayado.