El temporal provoca 11 desvíos y 17 cancelaciones en el aeropuerto de Tenerife Norte

Canarias se encuentra en situación de alerta por viento y fenómenos costeros

Entre los vuelos desviados, todos salvo uno que regresó a Gran Canaria han acabado aterrizando en Tenerife Sur

TenerifeEl viento, la lluvia y una densa niebla están complicando sobremanera la operatividad en el aeropuerto de Tenerife Norte este domingo, pues hasta las 13.00 horas ascendían a once los vuelos desviados y a 17 los cancelados, informaron a EFE fuentes de Aena.

Entre los vuelos desviados, todos salvo uno que regresó a Gran Canaria han acabado aterrizando en Tenerife Sur. Se trata de dos vuelos que partieron de Gran Canaria, uno de Bilbao, tres de Madrid, uno de Barcelona, uno de Alicante y uno de El Hierro.

Las cancelaciones

En cuanto a las cancelaciones, los vuelos afectados son uno con salida desde El Hierro, dos de Gran Canaria, uno de Fuerteventura, uno de Lanzarote y cinco de La Palma; además de uno que tenía previsto despegar desde Tenerife Norte rumbo a Bilbao, tres a La Palma, uno a Fuerteventura y dos a El Hierro.

Por el momento no ha habido más incidencias en el resto de aeropuertos de Canarias por meteorología adversa, apuntan desde Aena.

Canarias se encuentra en situación de alerta por viento y fenómenos costeros.

En la estación meteorológica de Izaña, en el Parque Nacional del Teide, se ha registrado una racha de viento de 131 kilómetros por hora, la más alta del país, además de las segundas mayores precipitaciones del país.

En concreto, se habían acumulado hasta las 12.10 horas de este domingo 34,8 litros por metro cuadrado, solo superado por el aeropuerto de Menorca, con 40 litros.

A continuación figuran los 32,4 litros/metro cuadrado de la Vega de San Mateo, y los 29,4 en Llano de los Loros-La Laguna.

También figuran en la lista de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las diez mayores precipitaciones acumuladas Puntagorda (26,4 litros/m2), Tejeda (24,1 litros/m2), aeropuerto Tenerife Norte (23,5 litros/m2) y el Roque de los Muchachos (22,6 litros/m2).

En cuanto al viento, en las estadísticas nacionales de la Aemet destacan las rachas registradas en las estaciones de Canarias. En el Alto de Igualero-Vallehermoso, el viento ha alcanzado los 98 kilómetros por hora, en el aeropuerto de Tenerife Norte, 95, en Las Cañadas del Teide, 93, en Arure, 85, en Pájara y el aeropuerto de La Palma, 84, en Haría, 82, en el Llano de los Loros-La Laguna, 79, y en El Pinar-La Dehesa, 77.