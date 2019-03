El empresario que llevó a Natacha al lugar donde murió explica por qué mintió en sus declaraciones

En una aparición en un programa argentino de televisión, el productor explicó por qué cogió el teléfono de la modelo: "Yo fui a una reunión de trabajo, con una amiga, y ella estaba descompuesta. Estaban sucediendo cosas que no debían estar pasando", contó, y agregó: "Me llamó poderosamente la atención la forma en la que yo encontré el celular, en dónde lo encontré. El teléfono no me lo llevé ni para robarlo, ni para cuidar a nadie, ni para extorsionar a nadie, ni para comercializar su contenido, ni para destruirlo, ni para alterarlo. Yo el teléfono no lo prendí, no se pudo haber borrado información, no hubo una manipulación de él. Del miedo, yo lo deposité en el auto, a la vista".