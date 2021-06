Dos expertos estadounidenses aseguran que la ciencia sugiere que el covid salió de un laboratorio chino

Dos e xpertos estadounidenses han escrito un ensayo condenatorio diciendo que la ciencia sugiere fuertemente que el nuevo coronavirus se fabricó dentro de un laboratorio chino . La afirmación fue hecha por los doctores Stephen Quay, CEO de la compañía biofarmacéutica Atossa Therapeutics Inc, y Richard Muller, profesor de física en la Universidad de Berkeley (California), en The Wall Street Journal.

Pero aún más revelador es que esta combinación nunca se ha encontrado de forma natural en ningún otro tipo de coronavirus, incluidos el SARS y el MERS, que son primos del nuevo virus. "Un virus simplemente no puede recoger una secuencia de otro virus si esa secuencia no está presente en ningún otro virus", escribieron Quay y Muller. Explican que "la combinación CGG-CGG nunca se ha encontrado de forma natural. Eso significa que el método común de los virus para captar nuevas habilidades, llamado recombinación, no puede funcionar aquí".