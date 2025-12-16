Álex Aragonés 16 DIC 2025 - 02:00h.

El Colegio de la Arquitectura Técnica de Girona impulsa el proyecto educativo para motivar la vocación a los estudiantes de secundaria

Los encargados de obra, con salarios superiores a los de un arquitecto: "Las grandes constructoras se los rifan"

GironaLa escasez de arquitectos técnicos en el mercado laboral ha llevado al Colegio de la Arquitectura Técnica de Girona (CATGI) a impulsar un proyecto educativo que acerca la profesión a las aulas y motiva la vocación a los estudiantes que todavía no están en la etapa universitaria.

'Hagamos de Maestros de Obras' quiere acercar los estudios relacionados con la arquitectura y la construcción que se realizan en la Universidad de Girona en la adolescencia. "Mediante una visión práctica de las carreras de arquitectura y construcción se quieren dar a conocer ambas profesiones, a la vez que se trabajan otras temáticas relacionadas con la Historia o la Historia del Arte", explica Sílvia Planella, vocal de la junta e impulsora del proyecto.

Para ello, las actividades en el aula buscan "fomentar el aprendizaje de carácter lúdico, haciendo uso de las herramientas digitales y actividades en grupo, desarrollando habilidades como el lenguaje, la comunicación y el trabajo en equipo”. Un proyecto que, para Antoni Bramon, presidente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Girona, "es una puerta para dar a conocer la profesión a la ciudadanía", más allá de los jóvenes y estudiantes.

Los recursos educativos

El colegio de arquitectura catalán ha llevado a cabo dos recursos educativos en torno al proyecto como son el Novecentismo, que se centra en el bloque “Materiales” y explora la arquitectura, la arquitectura técnica y los artesanos de principios del siglo XX en el contexto de esta época en Girona: Los materiales que se explorarán en el recurso educativo incluyen la cerámica, la forja, los vitrales y la piedra".

El segundo recurso educativo está relacionado con los Puentes de Girona y se centra en el bloque “Estructuras”, con un estudio de la diversidad de puentes que atraviesan el municipio catalán: "A través de la investigación y la observación directa, el alumnado puede comprender cómo los principios físicos y estructurales se aplican a la realidad, y cómo las decisiones constructivas y estéticas responden a necesidades concretas".

"Da a conocer el patrimonio de Girona"

Este proyecto ha recibido la beca Joaquim Franch que otorga el Ayuntamiento de Girona. "Es un recurso educativo que pone en valor y da a conocer el patrimonio que tenemos en Girona. Estamos orgullosos de que el Colegio de Arquitectos Técnicos ponga este recurso a disposición de toda la comunidad educativa, así como a toda la ciudadanía”, explicó la concejala de Educación de Girona, Queralt Vila.

'Hagamos de Maestres de Obras' también cuenta con la colaboración de la Fundación Rafael Masó, el Girona Hub, el Patronato de la Politécnica de la Universidad de Girona y el Ayuntamiento de Girona.

El problema de la construcción

La escasez de mano de obra es el principal limitante de la actividad constructora en España, según recoge un estudio realizado por BBVA Research, que destaca que la construcción sigue mostrando escasez de personal, envejecimiento laboral y baja formación, lo que frena su desarrollo.

Según recoge el estudio, el número de vacantes sin cubrir en la construcción se ha multiplicado por cuatro en los últimos ocho años, lo que equivale al 0,5% del total de ocupados en el sector. Algunos actores del sector de la construcción señalan esta insuficiencia de recursos humanos como una de las barreras más relevantes para el desarrollo de su actividad.

La Encuesta de consumidores y empresarios de Eurostat muestra esa falta de mano de obra como la principal dificultad que encuentran los empresarios a la hora de ejecutar sus proyectos, dejando de lado la falta de materiales o las restricciones financieras, que parece no afectar tanto en este ámbito.