La Ópera de París expulsa al danzador Polunin por homofobia, sexismo y obesofobia

El bailarín ruso Sergei Polunin ha sido vetado por la Ópera parisina por denotar en su comportamiento actitudes homófobas, sexistas y de desprecio hacia personas con problemas de obesidad. De esta forma, el bailaor profesional no podrá participar en la Ópera de París. Esta medida fue decisión de la directora de danza de la institución, Aurélie Dupont, que eliminó de manera inmediata la actuación del bailarín al considerar que las declaraciones emitidas por el mismo poseían un tinte "homófobo, sexista y contra las personas obesas". Estas palabras dañaban la sensibilidad de muchos de sus compañeros al reprocharles que se "comportarsen como hombres. Ya hay bailarinas en escena, no hay necesidad de más", señaló el artista. También recriminó que había que "abofetear a los gordos, no respeto su pereza", añadió también. Son sólo algunas de las acusaciones que emitía el artista refiriéndose a algunos de sus compañeros.