¿Cuánto dinero se lleva Hacienda si se venden todos los décimos del 'Gordo' de la Lotería de Navidad?

Se reparte en torno al 70% de la recaudación, y se retiene una parte de los premios grandes

Qué comunidad autónoma gasta más dinero en Lotería de Navidad

Cada 22 de diciembre se repite el mismo mantra: “La Lotería toca poco, pero Hacienda toca siempre”. Pero si llevamos el tópico al extremo, la pregunta es muy concreta: si se vendieran todos los décimos del número agraciado con el Gordo, ¿cuánto dinero se llevaría realmente Hacienda solo con ese primer premio? La respuesta, con los datos del sorteo de 2025 y la normativa fiscal vigente, es todo menos simbólica.

Cuánto reparte el Gordo en 2025 si se venden todos los décimos

Para empezar, hay que saber cuántos décimos existen de un mismo número y cuánto paga el Gordo. En 2025, la Lotería de Navidad se celebra con 198 series por cada número, frente a las 193 del año anterior. A su vez, cada serie está formada por un billete de 10 décimos, lo que supone 1.980 décimos por cada número del 00000 al 99999.

El premio del Gordo se mantiene en 4 millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo, según el dossier de premios de la Lotería de Navidad 2024 y las fichas del sorteo 2025.

Si el número agraciado con el Gordo se vendiera completo, el Estado habría puesto en juego: 198 series × 4.000.000€ = 792 millones de euros brutos en concepto de primer premio.

La letra pequeña en materia fiscal es clara. De cada premio, los primeros 40.000€ están exentos de impuestos y se ejerce una retención del 20% sobre el resto, que se resta del premio en el momento del cobro. Al aplicar esta norma al Gordo, el cálculo no ofrece atisbo de dudas:

Premio bruto por décimo: 400.000 €.

40.000 € exentos.

Base sujeta al gravamen: 360.000 €.

Retención del 20 %: 72.000 € que se queda Hacienda.

Importe neto para el ganador: 328.000 € por décimo.

Es decir, por cada décimo del Gordo Hacienda se queda 72.000 euros en el momento del cobro. De esta forma, si se venden los 1.980 décimos del Gordo… ¿cuánto entra en caja? Una vez que sabemos todo esto, solo quedaría hacer una simple multiplicación: 72.000 € × 1.980 décimos = 142.560.000 euros. Es decir, si se venden todos los décimos del número premiado con el Gordo, solo ese primer premio generaría para Hacienda unos 142,56 millones de euros en retenciones.

Los ganadores, en conjunto, se repartirían casi 650 millones netos (328.000€ × 1.980 décimos). Hacienda ingresaría esos más de 142 millones mediante el gravamen especial, sin que el contribuyente tenga luego que volver a declarar ese premio en el IRPF. A esto hay que sumar cerca del 30% de la recaudación total por la venta de billetes, que se la queda la Hacienda pública directamente, ya que solo se reparten de nuevo el 70% restante.

Al final, el tópico era cierto, pero se quedaba corto: en el sorteo de Navidad 2025, el Gordo más grande de la historia no solo multiplica sueños, también multiplica la recaudación. Si todo el número se coloca, el bombo no solo hace millonarios a 1.980 jugadores: garantiza a Hacienda un premio seguro de más de 140 millones de euros sin necesidad de cantar ningún número.