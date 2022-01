Downing Street celebró otras dos fiestas en la madrugada previa al funeral del duque de Edimburgo

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, no ha superado la polémica por la última fiesta a la que acudió, y ya se habla de otras dos más. Según el diario The Telegraph, miembros de su gabinete utilizaron estancias de Downing Street para celebrar dos despedidas. Fiestas que no sólo habrían coincidido con fuertes restricciones por el covid. También con el luto nacional por la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo.