Celia Molina 12 ENE 2026 - 16:24h.

El cantante ha vuelto a pronunciarse tras la publicación de un tuit en el que arremetía contra algunas personas "de izquierdas"

Además de declararse en contra de la polarización, el artista ha revelado en una carta cuál es su ideología política

Compartir







Pitingo, uno de los cantantes más recocidos de nuestro país, ha publicado un texto en el que pone punto y final a la polémica que él mismo generó con la publicación de un tuit en el que arremetía contra determinados miembros de "la izquierda española". Hace unos días dijo: "A muchos de la izquierda que sueñan con verme destruido, que les molesta que un gitano, una persona racializada, no comulgue con este Gobierno. Que intentan desprestigiarme para que mis conciertos no se llenen, les digo una cosa: seguiré llenando, seguiré cantando y jamás me callarán".

Sus palabras provocaron un aluvión de críticas (y también de alabanzas), ante las que el cantaor ha dicho basta y se ha postulado totalmente en contra de los extremismos: "La política se ha metido en todo: en las mesas, en las conversaciones, en la amistad, en la familia, en el trabajo. Todo se ha convertido en bandos, en trincheras, en ver quién grita más o insulta mejor. Y eso, sinceramente, me desgasta. No quiero vivir enfadado. No quiero cargar con una rabia que no me pertenece. Nos han hecho creer que si no piensas como yo, eres mi enemigo. Que si no estás en mi lado, estás contra mí. Y eso no es convivencia, es manipulación", ha dicho en un segundo tuit con el que pretende zanjar el asunto.

PUEDE INTERESARTE Jennifer Lawrence, criticada por deshacerse de su chihuahua y enviarla a otra casa después de que mordiera a su hijo

"Yo he votado a la izquierda y a la derecha"

Además de declarar lo "cansado" que está del ruido que se genera en los eternos debates que se desatan en las redes, en su carta, el artista ha desvelado también la naturaleza de su ideología política: "Yo no creo en colores ni en siglas. Creo que hay políticos que viven del enfrentamiento y personas normales que pagan las consecuencias. Creo que dividirnos les beneficia a unos pocos y nos destroza a muchos. Yo amo a personas negras, blancas, mestizas, gays, heterosexuales… porque antes que nada son personas. He votado a la izquierda y a la derecha. Tengo mis ideas y seguiré teniéndolas. No estar de acuerdo con un gobierno, con una ideología o con una ley no convierte a nadie en un monstruo. No quiero el extremismo cerca, venga de donde venga", ha añadido.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 29 años Miren García, la influencer de Girona que llevaba toda su vida luchando contra un leiomiosarcoma

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras declararse en contra de la polarización - un fenómeno cada vez más internacionalizado -, el cantante asegura que su mayor preocupación es la música y que, a partir de ahora, se va a mantener al margen de todo lo demás: "Yo vuelvo a lo mío: a la música. A cantar, a unir, a sanar. Llevo casi 25 años caminando con ella y quiero seguir haciéndolo desde la verdad y desde la paz. Si alguna vez ofendí a alguien, pido perdón de corazón. No por obligación ni por miedo sino por conciencia", ha concluido, reconociendo que su anterior tuit pudo herir la sensibilidad de alguno de sus seguidores.

Para poner el broche final a su carta, Pitingo ha afirmado que no va a volver a responder "a ningún tipo de descalificación" porque los artistas están para hacer a la gente "más feliz" y no para avivar los comentarios de los que pretenden "ofender o insultar". En los comentarios, esta vez, muchos de sus seguidores han comulgado con esta postura, pues también están "agotados" de las ideologías extremas.