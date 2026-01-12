Celia Molina 12 ENE 2026 - 13:20h.

La marca ha lanzado su primera Barbie con autismo, cuyo diseño ha sido asesorado por la 'Autistic Self Advocacy Network' (ASAN)

Las Barbie inclusivas de Mattel: la primera muñeca ciega y una nueva racializada, con síndrome de Down

Seis meses después de presentar su nueva Barbie con diabetes tipo 1, cuya muñeca porta un monitor continuo de glucosa (MCG) y una bomba de insulina para fomentar la inclusión y dar visibilidad a esta enfermedad, Mattel ha lanzado su nueva 'Barbie con autismo' con la intención de que todos los niños y niñas del mundo se vean "reflejados en sus productos" y para animarles a jugar con muñecas que representen el mundo que les rodea:

"Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que ven los niños y las posibilidades que imaginan y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo. La muñeca, diseñada con la orientación de la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), ayuda a ampliar el concepto de inclusión en la sección de juguetes y más allá, porque todos los niños merecen verse reflejados en Barbie", ha dicho Jamie Cygielman, director global de muñecas de Mattel durante la presentación del producto.

El minucioso diseño de la muñeca, asesorado por ASAN

Pero, ¿qué diferencia a esta Barbie, incorporada en la gama 'Fashionistas', de las demás? ¿Cómo ha logrado la marca emular el aspecto o la forma de vivir y relacionarse de una persona con autismo? Su minucioso diseño se ha elaborado en colaboración con la ASAN, una organización sin ánimo de lucro dedicada a los derechos de las personas con discapacidad, dirigida por y para personas autistas que defiende los derechos de su comunidad. Gracias a su orientación y consejos, la muñeca incluye detalles precisos como:

"La 'Barbie Autista' tiene anclajes en los codos y las muñecas, lo que le permite realizar movimientos repetitivos, aletear con las manos y otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar la información sensorial o expresar sus emociones. También está diseñada con una mirada ligeramente desviada hacia un lado, lo que refleja cómo algunas personas con autismo evitan el contacto visual directo", versa el comunicado de Mattel.

"Además, lleva importantes accesorios como un 'fidget spinner' con clip para el dedo (un juguete antiestrés que ofrece una salida sensorial), auriculares con cancelación de ruido y una tableta que muestra en su pantalla aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) que sirven como herramienta para ayudar en la comunicación diaria. En cuanto a la vestimenta, la muñeca lleva un vestido holgado de corte A, con rayas moradas, mangas cortas y una falda fluida que reduce el contacto de la tela con la piel. El conjunto se completa con zapatos morados de suela plana que favorecen la estabilidad y la facilidad de movimiento", añade el informe.

"Como orgullosos miembros de la comunidad autista, nuestro equipo de ASAN estaba encantado de ayudar a crear la primera muñeca Barbie autista. Es muy importante que los jóvenes autistas vean representaciones auténticas y alegres de sí mismos, y eso es exactamente lo que es esta muñeca. La colaboración con Barbie nos permitió compartir ideas durante todo el proceso de diseño para garantizar que la muñeca representara y celebrara plenamente a la comunidad autista, incluidas las herramientas que nos ayudan a ser independientes", ha concluido Colin Killick, director ejecutivo de 'Autistic Self Advocacy Network'.