El futbolista Neymar, acusado de violación por una joven brasileña

El medio Globo , que fue el primero en informar la situación, aseguró que un representante del jugador, a la espera de los detalles de las acusaciones, mientras que el padre del futbolista, Neymar Santos, afirmó en una entrevista a un canal de televisión local que si no eran capaces de "mostrar la verdad rápidamente, esto aumentará".

El futbolista no ha tardado en defenderse a través de sus redes sociales, en un vídeo de 7 minutos, ha mostrado la conversación y mensajes íntimos que tuvo con la joven para "demostrar que realmente no ocurrió nada más" y que "fue una trampa" en la que acabó cayendo. "Lo que ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer dentro de cuatro paredes, algo que ocurre en todas las parejas. Al día siguiente no pasó nada de más, continuamos intercambiando mensajes" declara Neymar.