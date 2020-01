Greta Thunberg también sabe bromear: "no puedo quejarme ya de no ser escuchada"

Greta Thunberg, quien inspiró a una nueva generación de activistas para asistir al Foro Económico Mundial en Davos este año, también sabe bromear y ha dejado atrás esa furibunda queja a los líderes mundiales por robarle la vida. Esta vez, en Davos, donde coincidió con su némesis, Donald Trump, instó a los líderes mundiales a escuchar a los jóvenes el martes. "No soy una persona que pueda quejarse de no ser escuchada", dijo, provocando la risa de la audiencia en una sesión de panel titulada "Forjando un camino sostenible hacia un futuro común" en el primer día de la reunión anual de WEF. La ciencia y la voz de los jóvenes no es el centro de la conversación, pero debe ser escuchada".