Temor a las mutaciones del coronavirus en el visón: hospitales de Reino Unido tienen orden de aislar a pacientes sospechosos

Reino Unido impone medidas ante el temor al coronavirus en visones

Ante estas conclusiones, y pese a que la OMS y distintas voces de la comunidad científica apuntan que aún no hay suficiente evidencia y falta mucho trabajo al respecto de la cuestión, Reino Unido ya ha decidido implantar acciones , y además de haber impuesto restricciones a la entrada de viajeros procedentes de Dinamarca que no sean residentes británicos, ha dado también orden a los hospitales de que aíslen a los pacientes sospechosos de estar relacionados con el coronavirus de los visone s, tal como informa el medio Daily Star.

Todavía falta investigación sobre las mutaciones

Según la Organización Mundial de la Salud, no obstante, “todavía hay que esperar y ver cuáles son las implicaciones”, si bien no creen que se debe llegar aún a “ninguna conclusión sobre si esta mutación particular afectar a la eficacia de la vacuna”. "No tenemos ninguna evidencia en este momento de que lo haría”, manifestó Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS.