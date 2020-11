Preocupación por las mutaciones del coronavirus en el visón: Dinamarca detecta 214 casos vinculados

Más de 200 casos vinculados

Así lo creen las autoridades danesas, que dentro de ese último grupo incluyen directamente a 12 personas afectadas , si bien estos enfermos no han llegado a mostrar síntomas más graves que el resto.

¿Qué dicen los expertos?

Mientras tanto, como recoge el medio The Guardian , los expertos optan por ser cautos y rebajan en cierto modo la alarma asegurando que, por el momento, si bien hay que optar por la precaución todavía faltan evidencias.

En esta línea se manifestaba precisamente este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante su análisis de la evolución de la pandemia en España : “No sé si puede ser una mutación diferencial. Mutaciones del virus hay permanentemente . Cada replicación en una persona es un riesgo de una pequeña mutación. Cuando la mutación es importante, puede detectarse si el virus está cambiando de una zona a otra. Igual, se puede detectar variabilidad en su capacidad de transmisión, para más o para menos. Ahora mismo, los datos de resultados en visones no son muy claros ”, señaló.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también se pronuncia en ese sentido: “Tenemos que esperar y ver cuáles son las implicaciones, pero no creo que debamos llegar a ninguna conclusión sobre si esta mutación en particular afectará a la eficacia de la vacuna”. “No tenemos ninguna evidencia en este momento de que lo haría”, ha dicho Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS.