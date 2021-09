Las incógnitas en la muerte de Gabby Petito: cómo murió, dónde está su novio y la violencia doméstica que sufría

Por otra parte, también se han podido encontrar otros testimonios de testigos que observaron una brutal pelea que propinó Brian a la joven de 22 años. " Me gustaría informar sobre una disputa doméstica . Matrícula de Florida, camioneta blanca. Un caballero abofeteaba a una chica. Nos detuvimos. Corrieron por la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron", denunciaban en una llamada al servicio de emergencias unos testigos que observaron la pelea.

Además, varias amigas de la joven de 22 años han asegurado que las peleas entre la pareja eran continuas y que Brian controlaba continuamente a Gabby. "Brian tiene un problema de celos. Soy su única amiga en Florida que yo sepa y eso no es porque ella no pueda hacer amigos, él simplemente no quería que ella tuviera amigos", comentaba una amiga de Gabby al periódico 'Daily Mail'.