Así lo ha confirmado Correos tras las acciones extraordinarias emprendidas junto a la Junta Electoral Provincial de Badajoz

Extremadura vive su jornada de reflexión antes de sus elecciones autonómicas: 890.985 electores, 65 diputados y 11 candidaturas

Un total de 122 de los 124 electores que se vieron afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), la cual contenía 14.000 euros y 124 sufragios emitidos por correo, han podido ejercer nuevamente su derecho al voto de cara a los comicios autonómicos de este domingo 21 de diciembre.

Así lo ha confirmado en nota de prensa este sábado Correos, tras las acciones extraordinarias emprendidas junto a la Junta Electoral Provincial de Badajoz a propósito del asalto acaecido en la madrugada de este pasado jueves en la referida oficina pacense.

El resto de votantes ya han sido contactados para que voten nuevamente

Tras subrayar que "el resto de votantes ya han sido contactados por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, puedan emitir su voto nuevamente", Correos ha anotado que este hecho se vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca y se atribuye a delincuencia común.

Cabe señalar que ha sido a través de una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz que se ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo.

En aplicación de dicha resolución, explica Correos, se activó "de inmediato" un operativo especial para asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho.

"Correos continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales", ha asegurado la empresa.

890.985 ciudadanos están llamados a votar

Extremadura vive una jornada de reflexión un día antes de los comicios en los que 890.985 ciudadanos votarán para volver a elegir, dos años y medio después de la última cita con las urnas, a sus 65 representantes en el Parlamento regional, en el que aspiran a entrar 11 candidaturas.

Serán los primeros comicios anticipados de la historia autonómica, en los que habrá 26.695 nuevos votantes en Extremadura al haber alcanzado la mayoría de edad después del 28 de mayo de 2023, fecha de las anteriores elecciones, aunque el censo desde entonces solo ha aumentado en 3.817 electores.

Por provincias, 556.424 de los votantes pertenecen a la de Badajoz y 334.561 a la de Cáceres.

La mayoría de los extremeños llamados a las urnas, 860.375, son residentes en la comunidad, mientras que el censo de extremeños que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 102 países, asciende a 30.610.